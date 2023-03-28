هيفاء وهبي بإطلالة رمضانية أنيقة وراقية

هيفاء وهبي لا تزال تستعرض أناقتها مع انطلاق شهر رمضان بإطلالات متفردة ذات التصاميم المبهرة التي عودت عليها جمهورها، حيث أطلت بلوك رمضاني آخر لم تتخل في تنسيقه عن لمساتها الأنثوية الرقيقة، وسبق لأيقونة الموضة اللبنانية أن خطفت الأنظار في أول أيام شهر رمضان بإطلالة محتشمة ومطبعة بينما جاء اختيارها الجديد باللون الأسود الموحد الذي منحها أناقة ورقيا استثنائيا.

هيفاء وهبي شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال شهر رمضان، أطلت خلالها بلوك مميز تميز بالوقار والأناقة، حيث ارتدت أيقونة الموضة فستان طويل مفتوح باللون الأسود الموحد، منسدل بقصة مستقيمة تخفي ملامح قوامها الممشوق، ومصمم بلمسة مميزة عند الأكمام الطويلة التي جاءت مفتوحة من أعلى الذراع وتنسدل أطرافها بنفس طول الفستان، كما تميز بياقة مثنية تغطي أطرافها الكتفين ومرصعة بخرز كريستالي لامع.

هيفاء وهبي أكملت اللوك المميز الذي تألقت به في ثاني جلسة تصوير خضعت لها خلال شهر رمضان بلمسات عصرية زادتها تفردا، حيث زينت هيفاء عنقها بعقد ماسي مرصع بالكريستال الفضي اللامع على شكل هلال كبير متدلي، ارفقته بأقراط صغيرة مع سوار وخاتم بتصاميم متناغمة، كما جاءت اللمسة الجمالية المميزة التي جذبت الأنظار للإطلالة هي حقيبة اليد التي اختارتها هيفاء باللون الأصفر مميزة بتصميم غير مؤلوف ومرصعة من الأعلى.

كما زينت الحقيبة بحامل قماشي طويل مزين بعقدة في المنتصف، كما انتعلت حذاء شفاف باللون الأسود مميز بمقدمة مرصعة ومدببة مع الكعب العالي، وفضلت الفنانة اللبنانية أن تسحب خصلات شعرها الطويلة للخلف على شكل كعكة منخفضة مع ظفيرة جانبية زادتها رقة.

هيفاء وهبي هنأت متابعيها بقدوم شهر رمضان بنشر مجموعة من الصور التي تألقت خلالها بلوك رمضانية أنيق بستايل العباية المطبعة، حيث أطلت الفنانة اللبنانية بلوك محتشم غاية في الأناقة استعرضت جماله بأسلوبها الرقيق الذي عودت عليه جمهورها، جاء بستايل العباية الفضفاضة المزينة بالنقوشات المنتظمة التي مزجت بين اللون البني والبيج، واتخذت العباية في تصميمها قصة واسعة بأكمام طويلة على شكل جناح الخفاش محددة الأطراف بشريط باللون الأزرق، زين كذلك أطراف الياقة التي جاءت بفتحة على شكل حرف الـV ويمتد على شكل شريط عمودي لغاية الأطراف السفلية، بينما زين بشق عالي في الأسفل.

وأكملت هيفاء وهبي اللوك بحذاء كريستالي فضي بكعب عالي ومقدمة مدببة، واعتمدت مع هذه الإطلالة تسريحة الشعر المنسدل الأطراف مع الرفعة الأمامية على شكل ذيل عالي، كما زينت أيقونة الموضة عنقها بسلسلة ذهبية واكتفت بأقراط صغيرة.

هيفاء وهبي أطلت سابقا بلوك رمضاني أنيق نسبتها بأسلوبها الأنثوي المعتاد، حيث تألقت بكاب أنيق وفضفاض من توقيع Caroline Lang، مصمم بياقة عالية مع فتحات عند الأكمام ويصل طوله لغاية الركبة، كما زين بطبعات هندسية من وحي النقوشات الشرقية مع تطريزات ورود صغيرة تتناغم مع الأجواء الرمضانية، ونسقت هيفاء الكاب مع قميص أبيض، وانتعلت مع هذا اللوك حذاء جلدي عالي الساق باللون الأسود من Roberto Cavalli مزين بكعب معدني عالي بتصميم منحني ومزين بأشكال معدنية متدلية، وتزينت الديفا مع هذا اللوك بأقراط متدلية وسحبت شعرها الداكن للخلف على شكل ذيل حصان منتفخ.

كما أطلت هيفاء سابقا بستايل التنورة الفضفاضة التي قد تناسب الخروجات الرمضانية في الأجواء الربيعية المبهجة، حيث نسقت ايقونة الموضة تنورة ميدي فضفاضة عالية الخصر باللون الأبيض مطبعة بالورود بتدرجات اللون البنفسجي، مع توب أبيض ضيق بأكمام قصيرة مزينة بلوجو دار Dolce and Gabbana باللون الزهري، واكملت اللوك الرقيق بحذاء بنفسجي مدبب بالكعب العالي مزين في مقدمته بأكسسوار ماسي، وحملت حقيبة كروس مطبوعة بنفس نقشة التنورة، وتركت شعرها الطويل منسدلا بشكل مموج.

وفي ظهور آخر نسقت تنورة تصل لاسفل الركبة مصمم بقصة فضفاضة ومنتفخة باللون الكافيه مزينة بالكسرات والنقوشات الهندسية بالأبيض والأسود، ارتدت معها بلوزة دنيم مغلقة عقدت أطراف السفلية لأسلوب شبابي كما ثمن أطراف اكمامها الطويلة، واكملت اللوك بصندل مفتوح بكعب عالي من الدنيم، وحملت حقيبة يد باللون الأحمر وفضلت مع هذا اللوك تسريحة ذيل الحصان المنخفض.

هيفاء وهبي كان لها إطلالات رمضانية سابقة خطفت الأنظار بتنسيقاتها التي جمعت بين العصرية والأناقة، حيث أبهرت عشاقها بقفطان فضفاض ومريح جمع في تصميمه الرقيق بين تدرجات لونية ساحرة للون الأصفر والبنفسجي بتوقيع Noor azhari، تميز بتصميم الياقة المستديرة الضيقة، والأكمام الطويلة الملتصقة والمزينة عند المعصم بشرائط من الخرز اللامع، واعتمدت أيقونة الموضة هذا اللوك مع حذاء حريري بلاتفورم باللون الأصفر من Versace،كما حملت حقيبة جلدية باللون البنفسجي الداكن من Valentino مزينة بحامل وقفل معدني باللون الذهبي، كما فضلت تسريحة الكعكة العالية مع هذا اللوك.

هيفاء وهبي خطفت الأنظار في ظهور آخر بإطلالة محتشمة وراقية باللون الأخضر الزمردي بتوقيع أنطوان قارح، جاءت إطلالتها عبارة عن عباية فضفاضة مغلقة بأكمام الخفاش المنتفخة التي تضيق عند المعصم على شكل شريط عريض مطرز، مع ياقة عالية مطرزة كذلك باللون الذهبي، وانسدلت العباية بقصة تخفي ملامح قوامها مزينة بكسرات البليسيه التي زادتها أناقة ورقة، وتزينت هيفاء بأقراط كريستالية مرصعة بينما فضلت مع هذا اللوك أن تترك خصلات شعرها الطويلة منسدلة خلف ظهرها.

وكان لها طلة أنيقة باللون الكريمي بستايل عباية عصرية من توقيع Kaftish يصل طولها لغاية الكاحل، ومميزة بياقة عريضة على شكل غطاء للرأس مزينة بتطريزات ذهبية بالخط العربي الذي يغطي كذلك الجيوب الجانبية العريضة التي زينت العباية، وزينت الديفا خصرها الرشيق بحزام ذهبي مزين بقفل عريض محبوك بنقش بارز، ونسقت هيفاء وهبي مع اطلالتها صندل ذهبي بكعب عالي وشرائط رفيعة من Aquazzura، كما حملت حقيبة يد معدنية باللون الذهبي مطبوعة باسمها ومزينة بحامل على شكل سلسلة ذهبية، أما شعرها الداكن فسحبته للخلف وغطت أطرافه بغطاء الرأس لتكتمل أناقتها بلمسة شرقية ملفتة.

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