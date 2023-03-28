التخلص من رائحة الفم أثناء الصيام.. 7 نصائح لإنهاء المعاناة المزعجة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشعر الصائم في شهر رمضان، بسبب ساعات الصيام الطويلة، بأن فمه به رائحة كريهة، ولا يعرف كيفية التخلص منها، رغم أنها عند الله خيرًا، لأن الصيام وسيلة للتقرب من الله عز وجل، لكن قد يسبب لصاحبه الإزعاج، بسبب الجفاف الذي يجعله يشعر بالعطش، لذا يوضح «هُن»، كيفية التخلص من رائحة الفم أثناء الصيام، بحسب الدكتور نور الدين مصطفى، استشاري طب وجراحة الأسنان.

التخلص من رائحة الفم أثناء الصيام

يقول مصطفى، إن فترة الصيام فترة طويلة، يحدث فيها جفاف للفم، ما يسبب رائحة الفم اثناء الصيام، لذلك يجب إزالة البكتيريا، إذ أنها من الأسباب الأساسية للرائحة الكريهة، بالإضافة إلى أن عدم المحافظة على تنظيف الأسنان باستمرار كل يوم، يؤدي إلى حدوث مجموعة متنوعة من الحالات الجلدية داخل الفم، تسبب الاضطرابات التي ينتج عنها استجابات تحسسية، ومع تناول الحلوى الكثيرة في رمضان التي تعمل على التسوس، يزداد رائحة الفم الكريهة.

طريقة التخلص من رائحة الفم أثناء الصيام

قدم استشاري طب الأسنان، روشتة، للتخلص من رائحة الفم أثناء الصيام، كالتالي:

- قبل الفجر المضمضة بالماء المملح، إذا كان سبب رائحة الفم الكريهة التهابات الفم.

- تناول البقدونس في السحور، إذ أنه يحتوي على نسب عالية من مادة الكلوروفيل، من خلال مضغه جيدًا فله تأثير كبير لتقليل من رائحة الفم الكريهة.

- التخلص من رائحة الفم أثناء الصيام، يجب مضممة الفم بالمياه باستمرار، مثل الوضوء.

- شرب المياه باستمرار يساعد على ترطيب الفم دائمًا، وإفراز اللعاب.

- الشاي الأخضر، من المشروبات التي يفضل كثيرون تناولها في فترات متفرقة من اليوم، وله أهمية كبيرة أيضا، في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

- يحتاج التخلص من رائحة الفم أثناء الصيام، إلى الإكثار من شرب الماء في أوقات الإفطار، لتفادي جفاف الفم.

- للتخلص من رائحة الفم، يجب تنظيف اللثة وفرك اللسان في ساعات الإفطار، إذ أنها من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها، للقضاء على الرائحة الكريهة.

رائحة الفم الكريهة

نوه استشاري طب الأسنان، إلى أنه إذا تضاعفت الرائحة الكريهة في الفم، فالسبب الرئيسي لا يكمن في الصيام، لذا يجب الخضوع للفحص الطبي والإجراءات المعدية والجهاز الهضمي، لمعرفة ما السبب في رائحة الفم أثناء الصيام.