القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحب الأمهات التضرع بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لطلب الخير لعائلتها والتيسير لهم في كل أمور الحياة، مع الحرص على اختيار الأوقات المستحب الدعاء فيها، من بينها ساعة ما قبل أذان المغرب خلال شهر رمضان، إذ تتعدد الأدعية، وأقربها الذي يجب أن يكون في يومنا دومًا، هو المغلف بالشكر لله سبحانه وتعالى، في هذه الساعة المباركة، وهناك دعاء للفرج مستجاب للصائم قبل الإفطار، ردده سيدنا يوسف.

دعاء للفرج مستجاب للصائم قبل الإفطار

خلال برنامج «دعاء الأنبياء»، المعروض على شاشة قناة «الناس»، كشف مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن أفضل دعاء للفرج مستجاب للصائم قبل الإفطار، إذ كان يردده سيدنا يوسف عليه السلام، وكان يتضرع به إلى الله.

ويتمثل دعاء سيدنا يوسف، لله عز وجل، في: «رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ».

فضل دعاء سيدنا يوسف

أوضح عاشور، أن دعاء سيدنا يوسف، نحتاجه في كل خُطى حياتنا، لأنه دعاء لرجل حكيم صبور، إذ أن حياته كانت مليئة بالابتلاءات، ثم أصبح عزيز دولة مصر، وأعطاه الله من فضله، ولم تغيره سلطة أو قوة، ولم يستغن عن الدعاء والتوسل إلى الله، فصيغة الدعاء أنه لولا أن الله الولي في الدنيا والآخرة، لضاعت حياتنا.

وأضاف أنه يشمل الدعاء بالموت على الإسلام والعبودية لله سبحانه وتعالى، فبذلك تتوسل إلى الله ونقر بكل النعم التي تحيط بنا، ليهبنا الله الفرج، فيارب آتيتنا كل المُلك أنت ولينا وحدك فألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمًا، فإذا ذكرت النعمة أعطاك الله المنحة من عطاءه وفضله.

دعاء بالفرج للصائم قبل الإفطار

وتعدد صيغ الدعاء بالفرج التي يمكن التضرع بها قبل الإفطار في رمضان، والتي نستعرض بعض منها، وفق دار الإفتاء المصرية:

- لاحول ولاقوة إلا بالله ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ارزقني الفرج يا الله.. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

- اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.. وَ«مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

- اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرًا لأمري، ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر، وأعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر.

دعاء الصائم في رمضان

- دعاء رمضان: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين، اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير.

- دعاء الفطار في رمضان: يا أكرم الأكرمين، ارحمني وارحم جميع المذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنّك على كل شيء قدير، اللهم استجب لنا كما استجبت لهم برحمتك، وعجّل علينا بفرج من عندك بجودك وكرمك، إنّك على ما تشاء قدير، ما شاء الله كان، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد خاتم النبيّين وعلى آله وصحبه أجمعين.

- اللهم يا شاهدًا غير غائب، ويا قريبًا غير بعيد، اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، ونسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا، وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة.

- دعاء قبل الإفطار: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

صور أدعية الفرج