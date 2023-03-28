طريقة عمل عسل الجلوكوز في المنزل.. 4 مكونات وخطوات سريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل عسل الجلوكوز، وصفة تهتم بها عديد من ربات البيوت، للحاجة إلى استخدامها داخل المنزل، عند تحضير أطباق الحلوى، خاصة في شهر رمضان المبارك، وغيرها من الاستخدامات الأخرى، لتمتعها بمذاق شهي واحتوائها على عدد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

ويمكنك تنفيذ طريقة عمل عسل الجلوكوز في المنزل، خلال دقائق معدودة، وبمكونات بسيطة وغير مكلفة.

طريقة عمل عسل الجلوكوز

يستعرض «هن» خطوات طريقة عمل عسل الجلوكوز، حسب ما قدمته الشيف هالة فهمي في وصفاتها.

المقادير:

- 2 كوب من السكر الأبيض.

- كوب إلا ربع ماء.

- ملعقة من عصير الليمون.

- رشة ملح.

خطوات عمل عسل الجلوكوز:

- ضعي كل المكونات داخل وعاء غير قابل للالتصاق، وقلبيهل جيدًا على نار متوسطة، حتى يذوب السكر تمامًا، واتركيه حتى يبدأ في الغليان.

- امسحي جوانب الإناء بفرشاة حتى لا تلتصق حبيبات السكر به.

- عندما يبدأ الخليط في الغليان، اتركيه يغلي على نار هادئة تمامًا، وتوقفي عن تقليبه.

- يُستخدم الماء المثلج للكشف عن نجاح نضج عسل الجلوكوز، من خلال وضع ملعقة من الخليط على الماء، فإذا كُونت قطعة متماسكة منه تشبه الكرة فيصبح ناضجًا، أما إذا ذاب في الماء فهذا يعني أنه يحتاج إلى استكمال التسوية على النار.

طريقة أخرى لكشف نضج عسل الجلوكوز

يمكنك الكشف عن نضج عسل الجلوكوز بطريفة أخرى، من خلال استخدام ترمومتر حراري، ووضعه في الخليط، فإذا بلغت درجة حرارته 126 درجة مئوية، فهذا يدل على نضجه.