فطار 6 رمضان.. شرائح لحم وطاجن تورلي وقطايف بالجبنة والحلو جلاش بالعسل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

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تفكر ربات المنازل اليوم، في فطار 6 رمضان، إذ يسعين في التجديد وطهي أصناف مختلفة عن سابقتها في الأيام الماضية، لذا يمكنهن تحضير وجبة شهية تضم أصناف متنوعة، مع حلو ومشروب سريع التحضير ومختلف بالنسبة لأفراد الأسرة.

فطار 6 رمضان.. لحم وطاجن تورلي

يمكن تحضير شرائح اللحم مع طاجن التورلي وسلطة البابا غانوج، على طاولة فطار 6 رمضان، مع مشروب السوبيا الذيذ، والحلو جلاش بالعسل.

مقادير شرائح اللحم على خطى نجلاء الشرشابي

المقادير:

- لحمة شرائح.

- سمنة.

- ملح وفلفل أسود.

- ثوم.

طريقة التحضير:

- شوحى اللحمة فى السمنة على النار، مع ملح وفلفل أسود وقلبيها حتى النضج.

- رصى اللحمة فى صينية على ورق زبدة وضيفى والثوم ورشة من الملح.

- ضعى اللحمة فى الفرن حتى تمام النضج، وضيفى عصير الليمون وقلبى الخليط وقدميه.

طريقة تحضير طاجن التورلي لأميرة شنب

المقادير:

- بطاطس.

- جزر مكعبات.

- فاصوليا خضراء.

- بصلتان متوسطة.

- بسله.

- باذنجان.

- قرع.

- بهارات.

- ملح وفلفل وحبهان.

- عصير طماطم.

- زيت.

- زبدة.

طريقة تحضير التورلي:

- في فطار 6 رمضان، يعتبر التورلي من المفضلات على مائدة الإفطار، لذا أعدي مقدار متوسط من الزيت، وقطعي البطاطس والجزر والبصل والطماطم مكعبات.

- ضيفي البصل، وضعي ملح وفلفل ثم الطماطم والبطاطس والفلفل الألوان وقلبي جيدًا.

- ضعي خليط البصل والثوم المفرومين، على النار في الزيت، ثم ضعي القرفة وبهارات اللحم والحبهان.

- افرمي الطماطم مع الفلفل ومعجون الطماطم والماء، وتضاف إلى البوكيه جارنيه وزعتر وكزبرة.

- قطعي البطاطس والكوسة وضعيهمت في الزيت مع البصل والثوم، وعليها معجون الطماطم، وضيفي ماء حتي ينضج.

- ضعى المكونات كلها فى طاجن في الفرن، وضيفي قليل من الماء لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج.

سلطة بابا غنوج على خُطى الشيف شربيني

المقادير:

- باذنجان.

- طحينة.

- ليمون.

- خل.

- ملح وفلفل.

- كزبرة خضراء.

- زيت زيتون.

- زبادي.

- كمون.

طريقة عمل بابا غنوج في فطار 6 رمضان:

- اشوي الباذنجان، ثم قشريه وافرميه في كبه مع الطحينة والزبادي والثوم والكزبرة الخضراء.

- ضيفي إليه الليمون والخل والملح والفلفل وزيت الزيتون، وقدميه.

طريقة عمل قطايف بالجبنة

يفضل إعداد القطايف بالجبنة في فطار 6 رمضان:

المقادير:

- قطايف.

- بسطرمة.

- جبنة عكاوي.

- زيت.

طريقة تحضير قطايف بالجبنة:

- لتحضير قطايف الجبنة اخلطي الجبنة مع البسطرمة واحشي بها القطايف

- حمري القطايف في زيت غزير، حتى يصبح لونها ذهبي وترفع وتقدم.

طريقة عمل السوبيا لـ فطار 6 رمضان

المقادير:

- جوز هند.

- لبن جوز هند.

- لبن سكر.

- بودرة سوبيا.

- كريمة مخفوقة.

- ثلج.

طريقة عمل السوبيا:

- ضعي لبن جوز الهند واللبن مع السكر وجوز الهند وبودرة السوبيا في الخلاط.

- ثم ضعي الثلج والكريمة المخفوقة.

طريقة عمل جلاش بالعسل

الجلاش من الحلويات اللذيذة بعد تناول فطار 6 رمضان:

المقادير:

- نصف كيلو جلاش.

- سمن.

- كوب مكسرات مشكلة مجروشة.

- كوب شربات.

طريقة عمل الجلاش:

- سخني الفرن عند درجة حرارة 180، مع تقطيع ورق الجلاش على الشكل المفضل لكِ، سواء مثلثات أو مستطيلات، بشرط أن تكون متساوية مع فردها، ومن ثم دهنها بالسمن، ووضع الطبقات على بعضها البعض.

- وزعي المكسرات فوق الشوكولاتة، ولفها رول حسب الرغبة، ويتم تكرار الخطوات حتى تنتهي الكمية.

- ضعي في صينية مدهونة بالسمن، يتم رص رولات الجلاش، مع دهنها من الأعلى أيضًا.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يُصبح لونها ذهبيًا، وبعدها يتم صب الشربات عليها وهي ساخنة.