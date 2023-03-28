ولادة نادرة لتوأم في الشهر السادس.. معجزة أبقتهما على قيد الحياة

القاهرة - سمر حسين - ماما

في حالة ناردة وغريبة من نوعها، احتفل زوجان بريطانيان ببقاء توأمهما على قيد الحياة، وتمتعهما بصحة جيدة، رغم ولادتهما في الشهر السادس من الحمل، الذي تسبب في إحداث بعض المشكلات الصحية لهما في البداية.

150 يومًا داخل المستشفى

وفق ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن التوأم البريطاني وًلدا في الأسبوع الـ24 من الحمل، ما اضطر الأطباء لإبقائهما داخل المستشفى لمدة 150 يومًا، لمتابعة حالتهما الصحية.

وكشفت التقارير الصحية، أن التوأم «تيني» و«إلجان»، ولدا بوزن ضئيل، فلم يتجاوز وزن الواحد منهما 500 جرام، ما يعادل نصف كيلو، ما لم يمنح الأطباء سوى فرصة ضئيلة في محاولات إبقائهما على قيد الحياة.

نقل التوأم بين المستشفيات

قالت الأم تريسي إيفيندين، إنها اضطرت هي وزوجها إلى نقل توأمهما بين 4 مستشفيات مختلفة، في مجموعة من المحاولات لإنقاذهما وإبقائهما على قيد الحياة.

وأضافت الأم البالغة من العمر 38 عامًا: «كانت هناك أوقات لم نكن نعرف فيها النتيجة، مجرد الذهاب ساعة بساعة، وفي بعض الأحيان اعتقدنا أنها ستكون الليلة الأخيرة لهما، لكننا نجحنا».

وعندما ولد التوأم، كانا مرضى للغاية، وقيل لآبائهما إن أطفالهما قد يموتون، نظرًا لولادتهما في الشهر السادس من الحمل، لكن القدر سطر لهما أن يظلا عل قيد الحياة ليصف الوضع بأنه «معجزة طبية»، رغم أنهما ما يزالا بحاجة إلى رعاية وعلاج مستمرين، تحت إشراف الفريق الطبي المتابع لحالتهما منذ الولادة.