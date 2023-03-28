طريقة عمل الكنافة بالمانجو للشيف فاطمة أبوحاتي.. اقتصادية وغير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

استطاع طبق الكنافة بالمانجو منذ ظهوره، إيجاد مكانا له بقوة على المائدة الرمضانية، وأصبح واحدا من أشهر وأهم الحلويات بعد الإفطار وفي كل وقت، وفيما يلي نقدم طريقة عمل الكنافة بالمانجو على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، لضمان الاستمتاع بطبق كنافة بالمانجو بطعم مميز واقتصادي وغير مكلف مقارنة بأسعاره في المحال.

ونسعرض خلال السطور التالية، مكونات وطريقة عمل الكنافة بالمانجو بشكل بسيط:

مكونات الكنافة بالمانجو

- ½ كيلو كنافة طازجة.

- كوب سمن مذاب.

- ½ كوب عسل أبيض أو شربات كنافة ثقيل.

لعمل الحشو

- مانجو مقطعة مكعبات.

- كوب كريم شانتيه.

- كوب سكر بودرة.

- كوب كريمة خفق.

- كوب ونصف لبن.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

- تترك الكنافة ليلة في الفريزر، ثم تفرك جيدا.

- يضاف عليها السمنة وتخلط جيدا بحيث تتشرب الكنافة بالسمنة.

- توضع صينية الكنافة تحت شواية الفرن، وتقلب من حين لآخر كي لا تحترق، وهي أفضل طريقة لتحميص الكنافة، لتقليل الدهون المستخدمة.

- يوضع الكريم شانتيه البودرة على السكر البودرة، واللبن وذلك في حالة الكريم الشانتيه الخام لكل كوب كريم شانتيه كوب سكر وكوب ونصف من اللبن ويخفق لمدة 5 دقائق، (وإنما الجاهز فإنه يستخدم مثل الإرشادات تقريبا 4 أو 5 باكت).

- حين الحصول على القوام الكريمي الثقيل، تضاف كريمة الخفق، مع الاستمرار في الخفق الجيد.

- تسقى الكنافة بنصف كوب من العسل الأبيض، أو شربات كنافة ثقيل، وتقلب جيدا حتى تتشرب بالعسل.

- توضع نصف كمية الكنافة في بولة، ثم الكريمة، ثم طبقة من مكعبات المانجو.

- توضع طبقة جديدة من الكنافة، وطبقة أخرى من الكريمة، وآخر طبقة ترص مكعبات الكنافة.