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أبطال مسلسل سره الباتع على خطى آبائهم في «أرابيسك».. أجيال بتسلم أجيال

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صلاح السعدني وسهير المرشدي في أرابيسك

مع عرض أولى حلقات مسلسل سره الباتع، تمكن الثنائي أحمد السعدني وحنان مطاوع، من جذب الأنظار بقوة نحوهما، لما يقدماه من أداء بارع أمام المشاهدين، وكأنهما يعيدا تاريخ آبائهما مرة أخرى على الشاشة، بعد مرور نحو 30 عاما.

تعاون الآباء والأبناء في أرابيسك وسره الباتع

تعاون أحمد السعدني مع حنان مطاوع، خلال أحداث مسلسل سره الباتع، الذي يعرض ضمن سباق رمضان الجاري، سرعان ما أعاد أذهان بعض متابعي العمل إلى 30 عاما مضت، لظهور آبائهم سويا أيضا، في بطولة مسلسل أرابيسك، الذي عرض لأول مرة في عام 1994.

وخلال أحداث مسلسل أرابيسك، قدم دور البطولة الفنان صلاح السعدني، الذي لعب دور «حسن النعماني»، فيما جسدت الفنانة سهير المرشدي، والدة حنان مطاوع، شخصية «عدولة»، التي تساعد الأول في حل مشكلات أهل الحي.

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أحداث مسلسل سره الباتع

تدور أحداث مسلسل سره الباتع، ما بين الماضي والحاضر، حول «السلطان حامد»، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية، يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في عديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت «حامد» -صانع حلي- في الحقبة الحالية، الذي يكرس حياته لكشف سر السلطان، ويجد نفسه هاربا من عصابات تهريب آثار.

ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، أحمد السعدني، أحمد فهمي، حسين فهمي، صلاح قابيل، حنان مطاوع، هالة صدقي، عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، هشام الجخ، والعمل من إخراج .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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