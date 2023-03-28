طريقة عمل القطايف بالجبنة في رمضان.. مش هتاخد منك وقت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص عديد من ربات البيوت على تقديم القطايف، لأفراد أسرهن على مائدة فطار شهر رمضان، كونها من أبرز الأكلات التي يمكن تقديمها بمختلف الطرق، ويسهل إعدادها في دقائق معدودة.

ومن بين الوصفات الكثيرة، طريقة عمل القطايف بالجبنة في رمضان خلال عدة دقائق، لتكون جاهزة كوجبة إضافية في وقت الإفطار.

طريقة عمل القطايف بالجبنة في رمضان

نستعرض طريقة عمل القطايف بالجبنة في رمضان، على خطى الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، ونبدأ بالمقادير:

- 2 كوب دقيق.

- نصف كوب من السميد الناعم.

- 2 ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

- 3 أكواب من الماء.

خطوات عمل القطايف بالجبنة في رمضان

- ضعي كل من الدقيق والسميد مع البيكنج بودر والماء داخل الخلاط الكهربي وامزجيهم جيدًا.

- جهزي صينية مخصصة من التيفال، وسخنيها على درجة حرارة عالية، وضعي بها قليل من الزيت.

- اخفضي درجة الحرارة قليلًا، وضعي العجين بالملعقة، «في كل مرة ملعقتين».

- شكلي العجين على شكل دائري في الصينية.

- اتركي الخليط في الصينية حتى تتشكل فقاعات على سطح القطايف، ويتحول لونها للذهبي.

- ارفعيها من على النار وضعيها في إناء، وغطيه جيدًا حتى لا تجف.

طريقة إعداد حشو القطايف بالجبنة

تعتمد جودة طريقة عمل القطايف بالجبنة في رمضان، على مهارة إعداد الحشو بشكل أساسي:

- حضري مكعبات من الجبنة بعدد قطع القطايف التي قمتي بتحضيرها.

- ضعي كل مكعب داخل قطعة القطايف، ثم اغلقي أطرافها بشكل جيد، حتى لا تنفك وقت القلي.

- حمري القطايف جيدًا داخل طاسة من التيفال، وقدميها بالهناء والشفاء.