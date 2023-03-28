الامارات | فوائد الفراولة للصحة.. كنز لجهاز المناعة ومفتاح لإنقاص الوزن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد خبراء في الأكاديمية البافارية للحدائق بأن الفراولة تتمتع بفوائد كثيرة للصحة؛ إذ إنها غنية بفتامين C المهم لصحة جهاز المناعة، والمغنيسيوم والبوتاسيوم المهمين لصحة القلب، وحمض الفوليك المهم للمرأة الحامل.

وأضاف خبراء الأكاديمية الألمانية أن الفراولة تعد أيضاً بمثابة مفتاح إنقاص الوزن والرشاقة؛ إذ إنها قليلة السعرات الحرارية؛ وتحوي 100 غرام منها على 32 سعراً حرارياً، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم الحد من نوبات الجوع الشديد، فضلاً عن أهميتها لصحة الجهاز الهضمي.

وبالإضافة إلى ذلك، تزخر الفراولة بمواد النبات الثانوية من مجموعة البوليفينول (مثل حمض الإيلاجيك)، التي تمتاز بتأثير مثبط للالتهابات.