رجيم رمضان 30 كيلو.. جدول من الفطار للسحور لخسارة الوزن بدون ضرر لجسمك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقبل معظم السيدات، على إنقاص وزنهن في شهر رمضان، خاصةً باتباع رجيم رمضان 30 كيلو، إذ يعد الشهر المبارك من أفضل الأيام التي تساعد على ضبط القوام وخسارة الوزن، لذا يقدم «هُن»، رجيم لتخسيس 30 كيلو خلال رمضان بطريقة صحية لا تسبب أضرار للجسم، بحسب محمد شحاتة، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة.

رجيم رمضان 30 كيلو

قدم شحاتة، روشتة لإنقاص الوزن، من الفطار حتى السحور، متزنة تناسب كل ما يحتاجة الجسم، وتضم كل السعرات الحرارية المهمة، كالتالي:

الفطار وقت أذان المغرب

- كوبان من الماء مع ثلاث ثمرات، أو أي كوب عصير طازج.

- يفضل شرب الماء بمعدل ثابت كل ساعة بعد الإفطار.

بعد أذان المغرب بربع ساعة

طبق أساسي:

طبق شوربة خضار أو 5 ملاعق من شوربة لسان العصفور، ومن الممكن استبدال شوربة اللسان عصفور، بـ4 ملاعق أرز.

أطباق متنوعة يمكن الاختيار منها:

- ربع فرخة مسلوقة أو مشوية أو شريحتين لحمة، بما يعادل 100 جرام تقريبًا.

- فاصوليا مع صدر فرخة دون جلد.

- ملوخية أو أي نوع خضار «ني في ني» أو مشوي، من المهم أن يكون بدون صوص.

بعد الإفطار بثلاث ساعات

- رجيم رمضان 30 كيلو، يفضل بعد المغرب تناول ثمرة فاكهة أو أي نوع من الخضار ومشروب دافئ «شاي أخضر أو المشروبات العشبية».

السحور.. اختر بين 8 أطباق

- 4 ملاعق فول ونصف رغيف بلدي.

- ثمرتين فاكهة وكوب زبادي.

- بيضتان مسلوقة ونصف رغيف.

- كوب زبادي وملعقتين شوفان.

- 4 ملاعق شوفان وكوب لبن خالي الدسم.

- بطيخ و4 ملاعق جبنة قريش.

- بيضة مسلوقة وطماطم وخيار وخس وجرجير.

- جبن قريش وخيار وخس.

تعليمات مهمة لـ رجيم رمضان 30 كيلو

- يجب تناول ثمرة فاكهة لكن دون نشويات.

- الابتعاد عن الممنوعات، مثل: المواد الدهنية والمخللات والموالح.

- رجيم رمضان لتخسيس 30 كيلو، يجب التقليل من الحلويات.

- تناول الطعام ببطء دون عُجالة.

- الاعتماد في رجيم رمضان 30 كيلو على الأطعمة الغنية بالألياف، التي تساعد على الإحساس بالشبع، وتحتاج فترة أطول للهضم.

- تجنب الأطعمة المقلية مثل: البطاطس، السمبوسك، والقطايف المقلية.

- شرب المياه بما يحتاجه الجسم.