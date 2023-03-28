رجيم رمضان الصحي.. كيف تخسر 7 كيلو من وزنك في أسبوع؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني كثير من الأشخاص، من زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، نظرا لكثرة تناول الحلويات والنشويات، ما يدفعهم للبحث عن طرق مختلفة تساعد على خسارة الوزن، لذا نستعرض لهم طريقة لخسارة 7 كيلو من وزنك في أسبوع، التي يطلق عليها رجيم رمضان، بحسب ما شرحه الدكتور عمر ناجي، استشاري التغذية العلاجية في حديث لـ«هُن».

رجيم رمضان لخسارة الوزن في أسبوع

هناك عدة طرق تساعد على خسارة الوزن، خلال فترة قصيرة تحت شعار رجيم رمضان، تتمثل في الإفطار بالشوربة، كأول شيء على الفطار، وأيضا تناول الطعام ببطء دون عُجالة، وتناول عصائر الفاكهة والليمون.

وجاءت من ضمن النصائح التي قدمها استشاري التغذية العلاجية، لخسارة الوزن، الحصول في وجبة الإفطار على البروتينات، والاعتماد على الأكل الصحي المسلوق أو المشوي أو الطازج، وتجنب الأطعمة المقلية مثل البطاطس، السمبوسك، والقطايف المقلية، وتناول الفواكه والخضراوات المهروسة.

رجيم الماء في رمضان

رجيم رمضان له أشكالا متعددة لاستغلال الشهر الكريم، في القضاء على الوزن الزائد، منها رجيم الماء، الذي يساهم على خفض ضغط الدم المرتفع، بسبب استهلاك مزيد من الماء، مع التقليل من الملح، ما يساهم في خفض ضغط الدم، كما أنه يعمل على تحسين مستويات سكر الدم، بسبب تحسين قدرة الجسم على الاستجابة لهرموني الأنسولين واللبتين الضروريين لتنظيم مستويات السكر في الدم، وتخزين الغذاء والشعور بالشبع.