بيومي فؤاد يكشف عن نص دعاء والدته له: جلب لي الخير والرزق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حملته وهنًا على وهن، وسهرت على راحته، وكبرته ليكون ممثلًا رائعًا أحبه الجميع في كل المحافل وأشادوا به، هكذا كانت علاقة بيومي فؤاد مع والدته، فعلاقة الأم بأبنائها دائمًا هي العلاقة الأمثل التي ليس لها وصف بكلمات أو بعبارات شعرية، وهو ما تحدث عنه في برنامج أنا والقناع مع الإعلامية منى عبد الوهاب.

علاقة بيومي فؤاد بوالدته

«عانت من المرض سنين طويلة الله يرحمها، اللهم لك الحمد الموضوع مكانش له علاقة بالفلوس لأن أبويا رجل كسيب، كان نفسي يكون معايا فلوس عشان كان ممكن أسعدها أكتر، أنا كنت دايمًا بشوف لو أمي وأبويا تعبوا، لازم يتنقلوا المستشفى، لأن هتفيدهم على المستوى التمريضي، وتخفف حدة المرض والمعاناة عليهم، لأن بيكون في نظام في الأكل والتطبيب»، هكذا تحدث بيومي فؤاد عن والدته، في لقاء في برنامج أنا والقناع.

وفاة والدة بيومي فؤاد

واستكمل بيومي فؤاد حديثه، «أمي ماتت وهي راضية عني، وعن الكل، لأنها طيبة ومتسامحة، روحت سلمت عليها قبل ما تموت، وقولت لها ادعي لي أنا رايح تاني يوم إسكندرية عشان أعرض مسرحية «أهلًا يا بكوات»، وكان يوم 1 مارس 2007، كان القطر الساعة 9 الصبح، وقبل القطر ما يتحرك أخويا كلمني قالي ماما الله يرحمها، وذهبت لهم، وقومنا بإعداد الدفنة، ودفنتها وأخدت العزاء».

سر دعوة أم بيومي فؤاد

وعن أكثر دعوة كانت تدعوها له، «الله يخبز لك العيش»، وهي تعبر عن الطلب من الله أن يرزقه ويبارك له ويحفظه ويحيطه بنعمه، ليعبر قائلًا، «دعوة ولدتي اتحققت أنا عايش في دعاها، توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ودعوة أمي هي سبب جمهوري العريض ورزقي، دايمًا بقول الفرق بيني وبين كل ممثل دعوة أمي».