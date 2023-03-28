أفضل 3 أفكار سحور صحي ومشبع في رمضان 2023.. «منها البيض والأفوكادو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكثير من الأمهات تحتاج إلى أفضل 3 أفكار سحور صحي ومشبع في رمضان 2023، وتحديدا الجدد منهن، أذ أن أطفالهن يصومون لأول مرة، ومن خلال أفكار بسيطة، يمكنهم تجهيز سندوتشات لذيذة ومشبعة، وكذلك صحية تجعلهم يتحمسون للصيام، وفي الوقت ذاته، تكون الوجبة غير روتينية مثل توست البيض والأفوكادو، أو الدجاج في عيش الكريب، وغيرها من الأطعمة المختلفة للصغار والكبار، وفقا لموقع مجلة «elle» الفرنسية.

أفضل 3 أفكار سحور صحي ومشبع في رمضان 2023

أولا بالنسبة لأفضل 3 أفكار سحور صحي ومشبع في رمضان 2023، حضري توست البيض والأفوكادو من خلال سلق البيض على النار، وبعدها ضعي البيض على التوست ثم الافوكادو، ويمكن إضافة بعض الجبن أو الخيار لكي يزيد من طعم الوجبة.

- ثانيًا لسحور صحي ومشبع في رمضان 2023، جهزي وصفة الدجاج بعيش الكريب يتم تحضير العجينة، عن طريق وضع الدقيق والزيت والملح وملعقة صغيرة من السكر والخميرة، واتركيها حتى تخمر وبعدها جهزي الحشو، من خلال وضع الزيت والثوم والبهارات المعروفة لتعطي طعم مميز، وبعدها ضعي الحشو في العجين بعد تجهيزها لتصبح الوجبة جاهزة.

- ثالثا البيض المسلوق بالبقدونس، قومي بتقطيع البيض إلى نصفين وضعي عليه البقدونس والبهارات، ثم قومي بهرس المكونات ليمتزجوا وبعدها تكون جاهزة للتناول.

نصائح لوجبة سحور صحية في رمضان

بعد معرفة أفضل 3 أفكار سحور صحي ومشبع في رمضان 2023، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للسيدات، لإعداد وجبة سحور صحية، خالية من الأمراض، وتساعد على قضاء ساعات الصيام، من خلال تقديم إرشادات صحية لوجبة سحور صحية، كالتالي:

- يجب تناول أطعمة تعطي إحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، من بينها البقوليات وأشهرها الفول المدمس خلال شهر رمضان الكريم.

- تناول اللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان والبيض.

- البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة.

- مكونات السلطة الخضراء مثل الخيار والخس والخضراوات الورقية الغنية بالماء والألياف.

- يجب الحرص على شرب الكثير من الماء والعصائر الطازجة.