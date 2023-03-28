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حضور مميز لـ فنانات التسعينيات في دراما رمضان.. من الحما لـ المرأة الصعيدية

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سميحة أيوب

كوكبة كبيرة من فنانات جيل تسعينيات القرن الماضي، ظهرن ببصماتهن الخاصة خلال عدد من الأعمال الدرامية بشهر رمضان الجاري، ما لفت انتباه محبيهم ومتابعيهم، الذين أشادوا بعودتهن من جديد أمام الشاشات.

حضور مميز لفنانات التسعينيات

بعدد من الأدوار المميزة والمختلفة أيضًا، تمكنت عدد من نجمات التسعينيات من الظهور بقوة مرة أخرى على الشاشة الصغيرة، من بينهن، ميمي جمال، سميحة أيوب، سهير المرشدي، هالة صدقي، وسوسن بدر.

سوسن بدر في مسلسل جميلة 

بمشاركتها في مسلسل جميلة، تألقت الفنانة سوسن بدر في تجسيد شخصية «شهيرة»، والدة الفنانة ريهام حجاج، التي تتسم بقوة شخصيتها مع قيامها ببعض الأفعال السلبية، من أجل الحصول على حقها في ميراث زوجها، الذي حرمها منه حسب وصيته.

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ميمي جمال في مسلسل علاقة مشروعة

فيما تجسد الفنانة ميمي جمال دور حماة «عمرو»، الذي يلعب دوره الفنان ياسر جلال، إذ نجحت في تقديم دور الأم الحنون التي تحاول إصلاح الخلافات بين ابنتها وزوجها.

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سميحة أيوب في مسلسل حضرة العمدة

تعد الفنانة سميحة أيوب، أيقونة مميزة في تقديم دور المرأة الصعيدية بالأعمال الدرامية، ومؤخرًا عادت بموهبتها القوية من جديد، بتقديم شخصية جدة «صفية» أول امرأة تتولى منصب العمدة وتلعب دورها الفنانة روبي.

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سهير المرشدي في مسلسل ضرب نار

بشخصية «صِديقة أم جابر»، عادت الفنانة سهير المرشدي بحضور طاغي من جديد على الشاشة الصغيرة، من خلال مشاركتها في أحداث مسلسل ضرب نار.

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هالة صدقي في سره الباتع وحضرة العمدة

كما نجحت الفنانة هالة صدقي، في جذب الأنظار نحوها بقوة من خلال مشاركتها في كل من حضرة العمدة وسره الباتع، بتقديم شخصيات الأم والحما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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