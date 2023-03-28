بهجة رمضان على كرسي «سجدة» المتحرك.. خيامية وفوانيس وضحكة من القلب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ابتسامة طفولية تشع طاقة وحيوية ونشاط، بملابسها التي ترتديها احتفالا بشهر رمضان الكريم، مصنوعة من قماش الخيامية بألوانه الزاهية، التي تجمع بين اللون الأزرق والأحمر، التي تبهر الناظرين، الذي يعتبر أحد الخيوط ويغزلها محترفي الصنعة في شوارع مصر القديمة، التي تطوي بداخلها حكايات من التراث، هكذا هو حال الطفلة سجدة إسلام، ابنة محافظة الإسكندرية، في الصف الثاني الابتدائي، والتي تظهر بها خلال جلسة تصوير مبهجة احتفاءً بشهر رمضان الكريم، على كرسيها المتحرك، دون الالتفات بإعاقتها الحركية.

بعدسة المصورة الفوتوغرافية مونيكا مينا، خضعت الطفلة سجدة إسلام، لجلسة تصوير مبهجة، كما اعتادت على التجارب المميزة للدعاية لإحدى دور الأزياء، والتي روت والدتها كواليس الفوتوسيشن التي خضعت لها الطفلة، لـ«الوطن»، قائلةً: «سجدة بتعمل ترويج ودعايا للبراندات المختلفة، بتنطلق بكل حيوية ونشاط، وفي شهر رمضان قررت تكون لها بصمة واضحة مثل باقي الأطفال، داخل أكبر استوديو متخصص في تصوير الأطفال وحديثي الولادة، بألوان ذاهية بطابع رمضاني».

كواليس جلسة التصوير

«فوانيس وزينة ومجسمات بهجة رمضان».. كان ذلك الديكور الذي تألقت وسطه الطفلة سجدة إسلام، بعدسة المصورة الفوتوغرافية «مونيكا»، إذ تضيف الأم منى محمود: «الصور واللقطات اتاخدت في وقت قياسي، وسجدة بتحب التصوير وحبيت يكون لها بصمة في رمضان بفوتوسيشن جديد ليها والاعلان عن براند لازياء الأطفال بطريقتها وطابعها المختلف، وضحكتها اللي مبتفارقهاش».

رغم الإعاقة الحركية التي تعاني منها الطفلة «سجدة»، إلا إنها بفطنتها وذكائها تتفوق على الأطفال العاديين والقادرين، وتضيف الأم منى محمود، قصة مرض ابنتها، قائلةً: «اتولدت بعيب خلقي، أثر على الجزء السفلي، في الأعصاب في الظهر وعملت عمليات كتير، لكن إرادة ربنا إنها تكون جليسة على كرسي متحرك، بسبب إعاقتها».

اسكتشات تمثيلية وغناء أمام الرئيس

الطفلة «سجدة» واحدة من الأطفال اللواتي يتمتعن بحضور طاغٍ ومختلف، إذ تجدها تحلق كالفراشة بين الأغصان، والذي ظهر حينما شاركت في النسخة الرابعة من احتفالية«قادرون باختلاف» في اسكتش تمثيلي مع كوكبة من النجوم أمام الرئيس السيسي على مسرح قاعة مركز المنارة، مع الفنانة هنا الزاهد والفنان محمود حميدة، كما شاركت في عرض أغنية«يا معافر»: «سجدة بتحلم تكون عارضة أزياء شهيرة في العالم بأكلمه».