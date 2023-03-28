متى يجب الصيام على الطفل؟ وكيفية تدريبه بـ3 طرق مختلفة

القاهرة - سمر حسين - ماما

متى يجب الصيام على الطفل؟ وكيفية تدريبه، أسئلة تحتار فيها الأمهات، خاصةً إذا كانت «نيو مامي»، ويصوم طفلها لأول مرة، لذلك يقدم «هن» العمر المناسب لصيام الطفل، الذي يبدأ منذ 10 سنوات، ويراعى فيه عدة شروط أن يكون الطفل قادرا وتكون صحته مناسبة، كما يجب أن تمهد له الأم فكرة الصيام في سنوات سابقة لذلك العمر.

متى يجب الصيام على الطفل؟

بالنسبة متى يجب الصيام على الطفل؟ وكيفية تدريبه بـ3 طرق، حدد العلماء السن المناسب لصيام الطفل، سن الـ10، وهو سن الإطاقة للصيام، السن الذي يختلف باختلاف بنية الولد.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ المسلم مخاطب ومكلف من وقت بلوغه أن يلتزم بأركان الإسلام الـ 5، كما قالت الدكتورة مروة شعير أخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ«هن»، إن السن المناسب لصيام الطفل هو 10 سنوات، ولابد أن يكون مدرب جيدا على الصيام من قبلها، مضيفة: «مادام الطفل موصلش 10 سنين مقدرش أجبره أنه يصوم، حتى لما يوصل السن دا لازم قبلها أكون ممهدة ليه الفكرة وأعرفه أهمية الصيام وأدخله روحانيات رمضان».

كيفية تدريب الطفل على الصيام بـ3 طرق

وعن كيفية تدريب الطفل على الصيام قالت «شعير»: منذ بداية الـ6 سنوات تصطحب الام طفلها تدريجياً تجاه روحانيات الصيام وفوائده أنه طريق قريب من الله سبحانه وتعالى.

يجب أن تجعل الأم طفلها يشارك تدريجاً في إعداد الافطار والسحور ويتناول معها منه.

من بين الأفكار أيضا، أن يشارك الطفل في تزيين المنزل بزينة رمضان، قالت«شعير»: «عشان الطفل يدخل له فكرة الصيام والمشاركة في الروحانيات لازم يقلد أهله في دا، وكل ما بغرس فيه قربه من ربنا، وأعلمه يصلي من 7 سنين، فبالتالي هيدخل جواه أنه يصوم»، ومن شروط صيام الطفل، أن يمهد له الأهل منذ 6 سنوات، ويبدأ من 10 سنوات، وأن يكون بصحة جيدة.

نصائح للأمهات عند صيام الطفل لأول عام

لابد أن تهتم الأم بأن يتناول الطفل مصادر الكالسيوم وهو مهم جدا لصيامه، تبدأ الأم في تقديم اللبن بالفواكه في الخلاط، خاصةً الموز أو البلح.

وأن تحرص الأم على أن يتناول طفلها الزبادي بالفواكه، وأن تحرص على تقديم الخضروات في شكل جذاب، واللجوء لعصائر الفواكه مع الخضروات مثل البنجر مع الفراولة، أو البنجر مع الجوافة أو الجزر والبرتقال، كلها أشياء تمدهم بالفيتامينات والأملاح المعدنية بصورة مبسطة.