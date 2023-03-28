دعاء الصائم قبل الإفطار للأبناء.. «اللهم اكتب لأولادي السعادة والهداية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهر رمضان الذي انزل الله فيه القرآن وجعل فيه الدعاء مستحبًا، إذ قال تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعاء»، لذلك تفكر الأمهات في دعاء الصائم قبل الإفطار للأبناء، ويكون أقرب ما تدعو به الأم أو الأب للأبناء به قبل الإفطار، هو أن يرعاهم الله لهم بحفظه، وأن يوفقهم ويسدد خطاهم، ويحفظهم أثناء السير على طريقهم سواء كان لسفرٍ، أو دراسة، ويقدم «هن» مجموعة من الأدعية التي أعلنت عنها دار الإفتاء للأبناء في رمضان، عبر الصفحة الرسمية على «يوتيوب»

دعاء الصائم قبل الإفطار للأبناء

دعاء الصائم قبل الإفطار للأبناء من الأساسيات في كل بيت في شهر رمضان، إذ تدعو الأم لابنها ولا ينساهم الأب كذلك، سواء قبل الإفطار أو في الصلوات، ويكون أفضل دعاء لهم ضمن الدعوات التالية:

- اللهم وفق أولادي إلى ما تحبه وترضاه.

- اللهم يسر على أولادي سبلهم واهدهم وابعد عنهم وساوس الشيطان، اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية.

- اللهم ثبت أقدام أولادي على صراطك المستقيم، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا.

- يارب أدعوك أن تفتح على أبنائي من بركات السموات والأرض، إنك مجيب الدعاء.

- اللهم ابعد أولادي عن كل شر وسوء، اللهم أنر طريق الحق أمامهم واجعلهم من عبادك الصالحين.

- اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب، اللهم يا معلم موسى عليه السلام-علمهم، ويا مفهم سليمان عليه السلام فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

صيغ مختلفة لدعاء الصائم قبل الإفطار للأبناء

من الصيغ التي تنتشر بين بخصوص دعاء الصائم قبل الإفطار للأبناء هي الأدعية التالية:

- اللهم اكتب لأبنائي التيسير والتوفيق أينما حلّوا وفي أي أمر عملوا يطلبون به رضاك, اللهم اهدهم لعمل الصالحات وارزقهم فعل الخيرات، ويسر أمورهم ووفقهم وأصلح حالهم وأحوالهم.

- اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات.

- اللهم أسعد قلوب أبنائي في الدنيا والآخرة، وارزقهم راحة البال وهناء العيش وصلاح الحال.

- اللهم إني أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وباعد بينهم وبين فعل المعاصي يا الله.

- اللهم اكتب لأولادي السعادة والهداية والمعافاة، وأبْعد عنهم ما يحزنهم ويضيق الدنيا عليهم.

وإذا كان الابن مريضًا أو به سوء أو مكروه، يمكن الدعاء له بتلك الأدعية أيضًا خاصة قبل الإفطار:

- اللهم إن أبنائي قطعة من روحي، فأسألك يا إلهي أن تشفيهم من الأمراض، وتصرف عنهم الأسقام، وتعافيهم من الآلام والأوجاع.

- اللهم اشفي أبنائي من المرض واكتب لهم دوام الصحة والعافية.

- اللهم إني أسألك أن تعافي أبنائي من المرض وترزقهم الصحة والعافية في الجسد.

دار الإفتاء لـ«الأمهات»: «ادعولهم بالهداية والصلاح»

وجهت دار الافتاء من خلال أحد أمناء الفتوى، نصيحة للأمهات عبر مقطع فيديو من خلال القناة الرسمية، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، أن كل أم عند الدعاء لأولادها، أن تدعو لهم بالهداية، قائلًا «ادعولهم ربنا يهديهم بصلاح الحال، وثبات أولادنا على الخير، ولا تكفوا عن الدعاء، ولا تيأسوا من رحمة الله».