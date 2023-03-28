«إيفا هابيل» سبقت روبي وأخذت لقب «حضرة العمدة»: الأهالي حبتني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إشادات بالغة لاقتها الفنانة روبي، بتقديمها دور سيدة تتولى منصب عمدة قريتها، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، الذي يعرض خلال دراما رمضان الجاري، وتدور أحداثه حول «صفية» التي يقنعها ابن عمها بتولي منصب العمدة في قريتها، طمعًا في سيطرة العائلة على القرية، ومن ثم تبدأ في مواجهة العديد من الأزمات.

حضرة العمدة على أرض الواقع

بالتزامن مع عرض مسلسل حضرة العمدة، أُعيدت أذهان العديد من متابعي العمل إلى قصة السيدة إيفا هابيل، أول امرأة تتولى منصب العمدة في مصر، وذلك في العام 2008، التي كشفت خلال تصريحات خاصة لـ«هن»، عن كواليس توليها هذا المنصب على أرض الواقع، وما واجهته حينها من خطوات مهمة حتى الوصول له.

تنتمي السيدة إيفا هابيل لعائلة مرموقة بقرية «كمبوها» في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، إذ تولى كل من جدها ووالدها الراحلين منصب العمدة، بينما لم يكن هذا الأمر في حسبانها على الإطلاق، خاصة مع ابتعادها عن بلدتها الصغيرة لأعوام طويلة حيث كانت دراستها بالقاهرة، منذ أن كانت في الصف الأول الإعدادي.

عاشت «إيفا» بالقاهرة حتى تخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس في العام 1980، ومن ثم قررت السفر إلى الخارج للبحث عن العمل المناسب لها، حيث لم يكن في خطتها العودة إلى قريتها وشغل منصب العمدة، «لما اتخرجت سافرت للعراق عشان أشتغل واستقل ماديًا، وفي الوقت ده كان والدي عمدة البلد».

تغيرات مصيرية والعودة إلى القرية

في العام 1990 بدأ والد «إيفا» في المرور بأزمات صحية، عرقلت أدائه مهامه تجاه هذا المنصب، «رجعت البلد وخدت القرار إني أرجع عشان والدي تعبان، وكان لازم أكون موجودة جمبه، مكانش في بالي أمسك أي منصب».

بعد عودتها إلى قريتها، بدأت إيفا هابيل في الدخول إلى العمل الاجتماعي لمساعدة ودعم أبناء بلدتها، إذ حصلت على دورات خاصة بالمجالس المحلية، وشغلت منصب عضو مجلي محلي بالمحافظة، إلى جانب تقديمها دورات تثقيفية للأهالي.

وفاة الأب وتولي منصب العمدة

في عام 2002 توفى والد «إيفا»، ومن ثم أصبح منصبه شاغرا، وسرعان ما تم الإعلان أمام من يهمهم الأمر بالترشح إلى هذا المنصب، «قدموا 6 رجالة، وماكنتش بفكر في الموضوع، لحد ما الأهالي طلبوا مني أرشح نفسي بسبب إن كان في تقارب بيني وبين الناس، لأنهم كانوا بيتشروني في مشاكلهم كوني محامية، وقدمت ورقي في آخر يوم».

وبناء على مطلب أهالي قريتها، نجحت إيفا هابيل في تقديم ورقها والنجاح في تولي منصب العمدة، لتصبح أول سيدة تصل لهذا المنصب في تاريخ مصر، وذلك في الفترة من عام 2008 وحتى عام 2013.

كواليس العمل بمنصب العمدة

عملها بالمحاماة سهّل عليها التعامل مع مشكلات وأزمات أهالي قريتها، وسرعان ما نجحت إيفا هابيل في كسب قلوب أهل بلدتها، «عملي بالمحاماة كقانون كان بيسهلي التعامل مع الاهالي في مشاكلهم، ماودتش محضر أو مشكلة لمركز الشرطة خلال فترة عملي وكانت فترة بعتز بيها جدا».

أما عن انطباعها الأول عن مسلسل حضرة العمدة الذي تجسده الفنانة روبي، كشفت السيدة إيفا هابيل عن مفاجآتها بأداء الأخيرة الباهر في تجسيد تلك الشخصية الجادة والمهمة داخل المجتمع، «العمدة لازم الناس تصدقه ويكون حيادي، كنت بسمع الكل وبسمع باهتمام وأوصل للحلول اللي ترضي الطرفين».