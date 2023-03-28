القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد وجبة السحور من أهم العوامل التي تساعد الجسم على الصيام بصحة، إذ هناك العديد من الأحاديث النبوية، التي تطرقت إلى هذه السنة، ومنها تسحروا فإن في السحور بركة، لكن ما زال الكثيرون لا يتناولون هذه الوجبة لأسباب عدة، كاعتقاد منهم، أن ذلك يزيد الوزن أو للنوم، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، ماذا يحدث لجسمك في الصيام إذا فاتتك وجبة السحور؟.

أهمية وجبة السحور

«السحور السنة التي يفعلها المسلمون من خلال تناول الطعام في الثلث الأخير من الليل، وهو المادة الخام لإمداد الجسم بما يساعده على تحمل ساعات الصيام منذ فجر اليوم، حتى سماع أذان المغرب، وبذلك يتم الاقتداء بالنبي، ويحصل المسلم على البركة في عمله وعباداته»، حسب أحمد رامي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة.

ماذا يحدث للجسم في الصيام إذا فاتت وجبة السحور؟

أوضح أن فوائد السحور عديدة، وأنه على عكس الشائع يزيد الوزن، فإذا فات الشخص وجبة السحور، فإنه يعرض الجسم للعديد من المخاطر، كانخفاض مستوى السكر في الدم، والشعور بالتعب الشديد والخمول، واضطرابات الجهاز الهضمي خلال فترة الصيام، واضطرابات في حركة الأمعاء، بالإضافة إلى الشعور بالعطش أثناء الصيام، وذلك نتيجة عدم تناول وجبة السحور.

فوائد وجبة السحور

أضاف «رامي»، أن للسحور عدة فوائد، وهي كالتالي:

- يقوي الصائم فهو مصدر الطاقة للجسم.

- الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

- يخفف من الشعور بالعطش الشديد خلال النهار.

- يساعد على تغطية الحاجات الغذائية إذا كان متوازن ويحتوي على أطعمة متنوعة.

- يعمل على ضعف الحرق ويساهم في تخزين الجسم للفيتامينات والعناصر الغذائية.

- عدم تناول السحور يتسبب في الشعور الزائد بالجوع وتناول المزيد من الأطعمة على وجبة الإفطار.

- تساعد وجبة السحور وتناول الماء والمشروبات الصحية على ترطيب الجسم.