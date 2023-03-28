دعاء الفجر في رمضان.. أدعية من الأمهات للأبناء بالهداية والصلاح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في شهر رمضان تدعو الأمهات دعاء الفجر في رمضان لأبنائها، وتحرص أن تدعو لهم بالهداية والصلاح، على رأس الأدعية في رمضان، وتتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء في رمضان، إذ أنه غاية كل المسلمين، التقرب إلى الله في كل الأوقات، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أدعية رمضان من الأمهات للأبناء بالهداية والصلاح، لتيسير الأمور للأبناء.

دعاء الفجر في رمضان من الأمهات لأبنائها

دعاء الأم لأبنائها بالهداية، أمر مستحب حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أدعية رمضان للأبناء:

- من دعاء الصائم اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع وزين أخلاقهم، اللهم أكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم، اللهم ارزقهم العلم الصالح، اللهم ارزقهم القناعة والرضا.

- دعاء رمضان اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم انظرهم بعينك وتولهم بعونك واحرسهم، وأيدهم بجيش المحبة، اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك، وعياذك ولطفك وسترك، ومن كل شيطان وإنس وجان، وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.

- من دعاء رمضان من الأمهات لأبنائها، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسالك أن تهدي أبنائي لما تحب وترضى، وأن تردهم إلي وتعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة إنك على ما تشاء يا قدير.

دعاء الفجر في شهر رمضان

- من أدعية شهر رمضان، اللهم إنك نعم المولى ونعم النصير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لك فأحببته، وتقرب إليك فقربته وسألك فأجبته، اللهم فرح بهم نبيك المختار، واهدهم لما تحبه يا غفار، اللهم افتح لهم أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفهم بحلالك عن حرامك وأغنهم بفضلك عمّن سواك، ولا تولّهم ولياً سواك، اللهم جنبهم رفقاء السوء، اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم آت نفوسهم تقواها وزكّها أنت خير من زكاها.

- دعاء الصائم اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونورًا لأبصارهم، اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع وزين أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم.

- دعاء الفجر اللهم اجعل أبنائي هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم سلمهم من العلل والآفات، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار واهدهم لما تحبه واغفر لهم يا غفار، اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشدًا.

- من دعاء الفجر في رمضان، اللهم مُنّ على ببقاء أولادي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم، اللهم أمدد في أعمارهم بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم ربّ لي صغيرهم وقوِّ لي ضعيفهم.

دعاء من الأمهات للأبناء مستجاب

- دعاء الفجر للأبناء، اللهم اجعل أبنائي أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واعفُ عنهم، وارحمهم، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك.

- دعاء الفجر في رمضان اللهم إنّي أسألك أن تكتب لأولادي الهداية والصلاح وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وتُبعدهم عن المعاصي يا كريم يا رب، اللهم اكتب لأولادي السعادة والهداية والمعافاة، وأبْعد عنهم ما يحزنهم ويضيق الدنيا عليهم.

- ومن أهم دعاء للصائم في رمضان اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب، يا الله ارزقهم رزقًا كالأمطار حين تصب، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل كل أيامهم عيد يا الله، وارزقهم عمرًا مديدًا، واجعل لهم من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، اللهم يا عزيز يا جبار.

- أدعية رمضان من الأمهات للأبناء اللهم يا مسهل الشديد ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حَلق الضيق الى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، واللهم يسّر أمور أبنائي، واقضِ حوائجهم، وأبعد عنهم ما يقلقهم ويزعجهم، واكتب لأبنائي التيسير والتوفيق.

صور أدعية للأبناء