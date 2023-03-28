سحور 6 رمضان.. بـ3 دقائق حضري سلطة التونة الإيطالية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لعمل سحور 6 رمضان تعرفي على طريقة عمل سلطة التونة، التي يمكنك تحضيرها بخطوات بسيطة، وبمزيج من مكونين رئيسيين، هما التونة والمايونيز التي عادة ما يتم طهيها بهم في الطريقة الانجليزيه، لكن بالنسبة لطبق سلطة التونة الإيطالية، فيتم إضافة أنواع مختلفة من الخضروات لها، ويقدم لكِ «هن» الطريقتين حتى تحضيرها بالطريقة المناسبة لك، والمكونات المتاحة في مطبخك، وفقا لموقع مجلة «elle» الفرنسية.

مكونات سلطة التونة الكلاسيكية

ضلع كرفس مفروم خشن

1/4 فلفل أحمر مفروم خشن

1/4 بصلة حمراء مفرومة خشنة

1/4 كوب مخلل مفروم

ملعقة كبيرة كابر capers مصفاة

2 علبة تونة مصفاة

1/2 كوب مايونيز

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملح وفلفل

طريقة تحضير سلطة التونة الكلاسيكية

تعتبر سلطة التونة وجبة مميزة لسحور6 رمضان، لذلك في وعاء اخلطي الكرفس والبصل والفلفل والمخلل والكابر.

اضيفي التونة والمايونيز والبقدونس وعصير الليمون ورشي الملح والفلفل واخلطي المزيج جيداً، وقدميها لأطفالك.

سلطة التونة الإيطالية

علبة تونة.

كوب من الفاصوليا البيضاء.

طماطم صغيرة شيري أو طماطم مفرومة.

أوراق من الريحان الطازج.

زيت زيتون.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير سلطة التونة الإيطالية

في سحور 6 رمضان، قومي بتحضير سلطة التونة الإيطالية من خلال تصفية التونة جيداً من الزيت ثم ضعيها في وعاء مناسب الحجم.

بعد ذلك ضيفي إلى التونة الفاصوليا البيضاء والطماطم، ثم ضيفي أوراق الريحان، وضعي الملح بكمية قليلة على السلطة حسب الرغبة.

ثم ضيفي إلى سلطة التونة زيت الزيتون، وتقدم سلطة التونة على الطريقة الإيطالية في طبق التقديم.