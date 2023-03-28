أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق الوقاية.. الحل في 3 خطوات

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسباب الصداع أثناء الصيام، أكثر ما يعاني منه الصائمون خلال شهر رمضان، وخاصة السيدات اللاتي يشعرن بالإرهاق والتعب، مما يسبب لهن الصداع المزمن، طوال ساعات الصيام، ويرجع ذلك إلى الكثير من الأسباب الصحية، إذ أن الانقطاع عن تناول الطعام والسوائل لمدة تصل إلى 16 ساعة، يسبب الصداع الشديد لهن، خاصة إذا كن يعانين من سوء في التغذية، أو يتبعن نظاما صحيا خاطئا خلال شهر رمضان.

كما ترغب الكثير من السيدات في معرفة كيفية التقليل من ألم الصداع، ويستعرض «هن»، خلال التقرير التالي، أسباب الصداع أثناء الصيام وكيفية الوقاية منه بأبسط الطرق.

ما أسباب الصداع أثناء الصيام في رمضان؟

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم المناعة والبكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن أحد أهم أسباب الصداع أثناء الصيام، يرجع إلى التغير الكبير في العادات التي كان يتبعها الأشخاص في الأيام العادية، موضحة أن ذلك مثل الاعتياد على تناول السكريات، ثم الانقطاع عنها، تناول كميات كبيرة من الكافيين، مثل القهوة والشاي، ومع قدوم شهر رمضان، يتوقف عن تناول هذه المشروبات واستبدلها بالعصائر.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أنه من المهم للسيدات، أن تقلل من كمية السكريات التي تتناولها في رمضان، لأن ذلك يساهم بشكل كبير في الإصابة بالصداع، بالإضافة إلى عدد ساعات النوم القليلة، تشعر المرأة بالدوار والإرهاق، مما يصعب عليها مباشرة أعمال المنزل من الطبخ والتنظيف خلال اليوم، وبذلك تتجنب الصداع أثناء الصيام.

طرق الوقاية من الصداع في رمضان

وتابعت الدكتور نهلة في تصريح لـ«هن»، أن نقص السوائل في الجسم، بسبب قلة المياه، تشكل سببا رئيسيا في الشعور بآلام الصداع، مضيفة أنه لكي نتجنب الإصابة بدرجات الصداع أثناء الصيام، ينصح باتباع بعض الخطوات وأبرزها ما يلي:

- تأخير موعد تناول وجبة السحور، كما يوصي بجعل هذه الوجبة متكاملة، بحيث يوجد بها الكثير من الألياف، والتي تحافظ بشكل كبير على الاحتفاظ بالسوائل في الجسم لساعات طويلة.

- تناول كوب من المياه كل ساعة، من فترة الإفطار وحتى السحور.

- الحصول على عدد ساعات كافية من النوم.

- التقليل من الأطعمة المقلية، كونها ترفع من ضغط الدم في الجسم، بسبب الزيوت الموجودة فيها.