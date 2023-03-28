«علاقة مشروعة» أخطاء وقعت فيها زوجة عمر سمحت بزواجه الثاني من بثينة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحمل مسلسل علاقة مشروعة، بطولة النجم ياسر جلال، رسائل إلى السيدات المتزوجات، إذ عرض الأخطاء التي تقع فيها الزوجة الأولى، وتؤدي إلى لجوء الزوج للزواج بالثانية، وهو ما قدمته الحلقة الرابعة من المسلسل، بعدما اكتشف السائق في شركة «عمر»، العلاقة التي تربط بين مديره و«بثينة» بالصدفة، الأمر الذي جعل ياسر جلال يروى خلال أحداث المسلسل أسباب الزواج الثاني.

أخطاء وقعت فيها زوجة عمر سمحت بزواجه الثاني

خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، يروي «عمرو» السر الذي كان يريد إخفائه وهو زواجه الثاني من بثينة، ومع تفاصيل تلك العلاقة التي يخشي معرفة زوجته بها، تحدث عن الأخطاء التي وقعت بها، واضطرته إلى الزواج مرة ثانية، بعدما أخبره «طارق» أن زوجته عاليا، التي تقوم بدورها الفنانه داليا مصطفى، إذا علمت بخبر زواجه سوف تحزن، ليجيبه «عمرو» قائلا «هي دي المشكلة عاليا، أصل أنت متعرفش عاليا دي بالنسبة لي إيه، دي كل حاجه بس اللي حصل دا حصل في فترة كانت عاليا فيها تقريبا مش موجودة، كانت مشغولة بمامتها والولاد، وكنت بشوفها كل فين وفين، وكانت حياتي مملة ومحتاج فيها لحاجه غريبة، كنت ضعيف».

مشاكل يطرحها مسلسل «علاقة مشروعة»

لم تكن مشكلة انشغال الزوجة عن زوجها، والتي أدت إلى زواجه من أخرى هي أهم المشاكل التي طرحها مسلسل علاقة مشروعة، لكنه عرض قبل ذلك الجدل حول مصروف المراهقين، عندما طلبت ابنة «عمرو» مصروفا من والدتها 1000 جنيه لتخرج مع صديقتها، وآثارت الفكرة جدلا حول مصروف الفتاة، والذي حددته استشاري العلاقات الأسرية الدكتورة داليا الحزاوي لـ«هن»، إذ قالت إن مثل ذلك المبلغ يرتبط بعدة شروط منها العمر والمكانة، ويجب مراعاة عدة أمور في مصروف الأبناء منها سن الابن والمرحلة الدراسية وأيضا الوسط المحيط به، كما أن إعطاء الأبناء المصروف مهم لتدريبهم بشكل عملي على إدارة الأموال وتحديد الأولويات.