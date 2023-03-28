الامارات | الزبيب.. منجم فوائد صحية بشرط تناوله باعتدال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل الزبيب أو العنب المجفف - الذي يدخل على العديد من أطباق الحلويات خلال شهر رمضان المبارك - العديد من الفوائد، إذ إنه مركّز العناصر الغذائية، سواء من ناحية السعرات الحرارية أو حتى الفيتامينات والألياف.

يزين الزبيب العديد من أصناف الحلويات، كما يعد مكوناً في بعض أطباق السلطات، لذا لابد من الالتزام بتناوله باعتدال، نظراً لغناه بالسعرات الحرارية والسكريات، إذ تحتوي كل 100 غرام من الزبيب على 300 سعرة حرارية، و80 غراماً من النشويات، و59 غراماً من السكر، وأربعة غرامات من الألياف الغذائية.

ويعد الزبيب مصدراً مهماً للألياف الغذائية، إذ إن نصف كوب منه يحتوي على ما نسبته 6-12% من حاجة الجسم للألياف.

وأيضاً يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة الطبيعية، التي تعمل على إيقاف مفعول المواد المؤكسدة الضارة، وتؤدي إلى إلحاق الضرر بخلايا الجسم، وقد تسبب السرطانات المختلفة.

كما يتميز الزبيب بكونه واحداً من الأطعمة النباتية القليلة الغنية بالحديد، وهو معدن ضروري للجسم، ويلعب دوراً رئيساً في تصنيع بروتين الهيموغلوبين الذي ينقل الأكسجين إلى كل خلايا الجسم، ولذلك يسهم تناول الزبيب بكميات معتدلة في الوقاية من الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ويعد الزبيب مصدراً غنياً بالكربوهيدرات والسكر الطبيعي، ويمنح الجسد الطاقة والحيوية، لذا فهو بمثابة وجبة خفيفة جيدة للرياضيين، سواء قبل أو بعد التمرين.

• 100 غرام من الزبيب تحتوي على 300 سعرة حرارية و80 غراماً من النشويات.

• يتميز بكونه واحداً من الأطعمة النباتية القليلة الغنية بالحديد، وهو معدن ضروري للجسم.