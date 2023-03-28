الامارات | رمضانيات بنفحات أندلسية في «نيويورك أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الثانية من «رمضانيات»، التي تنظم خلال الفترة من الثالث إلى السادس من أبريل المقبل، وتتضمن سلسلة من الفعاليات الرمضانية العامة التي تستضيفها ثلاث من مؤسسات الجامعة، وهي مركز الفنون ورواق الفن ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي، تحت شعار الأندلس.

وقالت نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي للشؤون الثقافية والبحثية، ناديا الشيخ: «نتطلع إلى الاجتماع مجدداً، والتواصل مع مختلف شرائح مجتمعنا في جامعة نيويورك أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، إذ نسعى إلى الاستفادة من الأجواء الرمضانية لإقامة النشاطات الفنية وإطلاق الأفكار المبتكرة».

ويوفر البرنامج سلسلة من الأنشطة التي تنطلق مع جلسة حوارية باللغة العربية في معهد جامعة نيويورك أبوظبي، حول العلاقة الوثيقة بين الشعر والفلسفة والموسيقى، بمشاركة الشاعر مهدي منصور والموسيقي فرج أبيض والشاعرة والناقدة والإعلامية بروين حبيب، إذ يسلطون الضوء على الشعر الأندلسي والموسيقى الكلاسيكية، ويناقشون تفاصيل الشعر والموسيقى المعاصرة، كما يستكشفون الأثر العميق للمقامات الأندلسية على الشعر العربي الحديث. ويستضيف مركز الفنون في الرابع من أبريل أمسية خاصة من أمسيات عروض للسينما العربية المعاصرة، تعرض خلالها أربعة أفلام قصيرة لمجموعة من المخرجين، بما فيها «حمام زكية» لإيمان السيد، «وحلم صغير» لسراء الشحي، «وهيا» لشيرين أبوعوف، «والوحش» لعبدالرحمن المدني.