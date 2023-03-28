الامارات | فتيات مركز راشد لأصحاب الهمم.. نجمات بأزياء عقل فقيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عرض أزياء مميز، كانت نجماته فتيات مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، طرح مصمم الأزياء العالمي عقل فقيه مجموعته الخاصة بأصحاب الهمم، بحضور مديرة المركز مريم عثمان، ونخبة من الفنانين وسيدات الأعمال والمجتمع.

وأعرب عقل فقيه عن سعادته بالعرض الذي اعتبره مضاهياً لأهم العروض، مشيراً إلى أنه يرسخ من خلاله التواصل الإنساني. وأشاد بالدعم الذي أبدته مديرة مركز راشد. وأكد أن العرض منحه القوة والسعادة، خصوصاً خلال فترة تدريب الفتيات على المشي والحركات وارتداء الملابس، إذ جعل كل واحدة منهن تختار ما يعجبها من ألوان وأقمشة، ليفصلها بمقاسات مريحة.

كما أشاد عقل فقيه بدعم الفنانة أروى، التي بدورها كانت من أولى المشاركات والمشجعات على الفكرة، إضافة إلى حضور مميز لعدد من الفنانين، من بينهم عبدالله بالخير، وشذى حسون، والشاعرة سهام الشعشاع.