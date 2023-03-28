الامارات | 5 نصائح.. تناول حلويات صحية في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصعب على الصائمين الاستغناء عن أصناف الحلويات، حتى وإن كان النظام الغذائي المتبع من قبل البعض يتسم بكونه صحياً، إذ تتربع ألوان من الحلويات على عرش الموائد الرمضانية في معظم الأيام.

وتتميز الحلويات الرمضانية بغناها بالسعرات الحرارية والدهون، لأن المواد الأولية التي تدخلها بشكل أساسي هي السكريات أو حتى السمن والزبدة. وتالياً تقدم الأخصائية في الصحة والتغذية من «ويلنيس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، خمس نصائح مهمة للتعديل قليلاً في المكونات وطريقة إعداد الأطباق من أجل تناول الحلويات بشكل صحي يقي زيادة الوزن مع انتهاء شهر الصيام.

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