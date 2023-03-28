الامارات | القرية العالمية تعلن عن الفائزة في «رحلات الروائع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أمس، عن الفائزة في تحدي رحلات الروائع، تانيشا فاسانداني، التي شاركت في «مهرجان شارع السعادة.. بقيادة النساء»، وفازت بجائزة بقيمة 27 ألف درهم.

وعبّرت فاسانداني عن سعادتها الغامرة بالفوز. وقالت: «شجعتني ابنتي كوشي، التي يُترجم اسمها إلى السعادة، على المشاركة في تحدي الكاريوكي من أجل قضاء وقت ممتع فقط، ولم يخطر على بالي مطلقاً في ذلك الوقت أنني سأكون الفائزة بالجائزة».

ودعت القرية العالمية ضيوفها للمشاركة في فعالية «رحلات الروائع» كجزء من مهرجان السعادة، إذ شاركوا بتحديات المقعد الخلفي الممتعة من جميع أنحاء العالم. وبعد ذلك تم إدخال جميع الضيوف الذين أكملوا التحدي بنجاح في السحب للحصول على فرصة للفوز بـ27 ألف درهم.