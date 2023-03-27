الكبير أوي 7 يتناول المشكلات الزوجية بطريقة كوميدية.. وزوجات: «بيحكي اللي بيحصل معانا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاعل عدد كبير من المشاهدين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مع مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، خاصة بعد النحاج الذي حققه في العام الماضي حيث استطاع إيجاد مكانًا له وسط السباق الرمضاني، وأكدت زوجات مصريات، أن ما تناوله المسلسل حقيقي ويحدث في كل البيوت المصرية: «بيحكي اللي بيحصل معانا».

مسلسل الكبير أوي7

قضايا عديدة ناقشها مسلسل الكبير أوي الجزء السابع هذا العام من أبرزها توتر العلاقة الزوجية بين الزوجين وذلك من خلال ما جسده الكبير ومربوحة بطريقة كوميدية، إذ ذهبا إلى استشاريعلاقات زوجية من أجل حل هذه الأزمة والتي قدمت لهما عددا من الحلول وكان منها الذهاب لرحلة نيلية إلى القاهرة ليرقصا معًا في موقف رومانسي مغلف بالكوميدية على أنغام فيروز «أنا لحبيبي وحبيبي إلي».

تعليقات الزوجات على مسلسل الكبير أوي

فيما يخص ذلك تواصل «هن» مع عدد من الزوجات للتعليق على طريقة حل المشاكل الزوجية بطريقة كوميدية والتي من بينهم «حنان حسين» سيدة أربعينية، حيث علقت قائلة: «المشاكل بين الأزواج عبر عنها الكبير أوي في قالب كوميدي، وهو بيصالح مربوحة في الحلقة النهاردة كان موقف حلو منه بعد ما الخلافات اللي كانت بينهم».

بينما أشادت ليلى محمد، متزوجة وأم لثلاثة أطفال، بالمسلسل قائلة: «الكبير أوي ومربوحة عبروا عن كل الأزواج بطريقة كوميدية، أنا واحدة من الناس اللي بيخصلي كل المشكلات الزوجية دي، وأحب أتصالح بمركب في النيل».

«المشاكل والخلافات إللي بين الكبير أوي ومربوحة حسستني أنهم من جوه البيوت المصرية، أنا كانت كل مشاكلي زي مربوحة أني بغيير جدًا، لكن دايمًا شريف بيصالحني وكنت بفرح زي مربوحة»، حسبما عبرت السيدة الثلاثينة، هناء محمد.