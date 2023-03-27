ريهام عبد الغفور في «أنا والقناع»: «ورثت مرض عن أمي بعاني منه حتى الآن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور في برنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، لتحكي عنها بعيدًا عن الفن، وعن تركيبة شخصيتها، وكيف كانت تربيتها، وعن مرض غريب ورثته من والدتها، لتلقي الضوء على جانب من شخصيتها، يوضح أن الأمراض من الممكن أن تكون جسدية ونفسية أيضًا.

شخصية ريهام عبد الغفور

سألتها الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج أنا والقناع، عن تركيبة شخصيتها، لترد ريهام: «أنا شخص بيلوم نفسه كتير، وبيحاسب نفسه جدًا، أنا مريضة بالقلق والإحساس بالذنب، ولوم نفسي في دايرة متعبة، وده جزء من شخصيتي بحاول أشتغل عليه في أني أقلل من القلق، لأني بقلق بطريقة مزعجة، وبدأت أقلل من الموضوع ده، بأن القلق يكون داخلي، مشاركش في اللي حواليا، واهدى مني شوية، لأني مش عاوزة أنقل التوتر والقلق لحد من اللي حواليا».

مرض القلق عن ريهام عبد الغفور

وتابعت ريهام عبد الغفور حديثها قائلة: «القلق جزء من شخصيتي راجع لتربيتي، والطريقة اللي نشأت عليها، لأنه وراثي أنا أمي قلوقة جدًا، وأنا نسخة منها، وبحاول أشتغل على نفسي كوني اهدأ قليلًا»، لتخبر عن مرض ورثته من والدتها، إذ أنها كانت قلوقة في المطلق عليها وعلى إخواتها أيضًا، وكانت تخاف عليهم بشدة كبيرة لدرجة القلق المرضي.