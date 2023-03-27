معلومات عن الفنانة فرح بسيسو التي جسدت دور السيدة نفسية في مسلسل رسالة الإمام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تساءل عدد كبير من متابعي مسلسل «رسالة الإمام» عن السيدة التي جسدت دور السيدة نفيسة رضى الله عنها خاصة بعد أدائها الدور بطريقة رائعة ونالت إعجاب الكثير من الأشخاص الأمر الذي ادى إلى تزايد محركات البحث لمعرفة كافة المعلومات عنها.

معلومات عن الممثلة «فرح بسيسو»

يستعرض «هن» كافة المعلومات عن الممثلة التي جسدت دور «السيدة نفيسة» في مسلسل رسالة الإمام الذي يعرض على قناة «dmc».

- تدعى فرح بسيسو هي ممثلة فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية.

- درست عامين في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأت مشوارها الفني في سهرة تليفزيونية بعنوان «النو» مع المخرج هيثم حقي، وذلك خلال فترة دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1993.

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية المصرية منها حلاوة الروح، رابعة العدوية وكليوباترا وغيرها.

- لديها ابنتان.

غادرت الفن لفترة طويلة لتتفرغ لزوجها وبناتها، ولكنها عادت إليه من جديد وذلك بحسب ما كشفته الفنانة فرح بسيسو في تصريحات لها على برنامج «شو القصة».

وعبرت الفنانة «فرح بسيسو» عن مدى فخرها وسعادتها لمشاركتها في مسلسل «رسام الإمام» بطولة الفنان خالد النبوي من خلال تجسيد دور السيدة «نفسية رضى الله عنها» وذلك بحسب ما نشرته عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» قائلة: «شرفت بأداء شخصية السيدة نفسية في مسلسل رسالة الإمام».

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، محمد الشرنوبي، أشرف عبد الغفور، خالد أنور، أروى جودة، فرح بسيسو وسلمى أبو ضيف، من إخراج الليث حجو، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف محمد هشام عبية.

وتدور أحداثه حول حياة الإمام الشافعي في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، وإقامته في مصر، والتي كانت تشهد حالة من الصراعات على السلطة والتشتت المذهبي، ليسهم بحضوره تخطي هذه العقبات.