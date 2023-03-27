أصغر قارئة للقرآن الكريم تبهر مشاهدي قناة «الناس».. عمرها 5 سنوات (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بصوتها الجميل في القرآن الكريم، استطاعت طفلة لم تتجاوز الـ5 أعوام أن تخطف قلب الشيخ أحمد تميم المراغي أثناء مداختها في برنامج «مع التلاوة» الذي يذاع على قناة «الناس»، حيث وصفها بكلمات طيبة، كما أنه أعجب بتلاوتها المبدعة رغم صغر سنها.

أصغر قارئة قرآن

بدأت الطفلة التي تدعى «منة» بتلاوة سورة «المسد» وقرأتها بطريقة مبدعة، حيث وصفها الشيخ «أحمد تميم» بأصغر قارئة قرآن في مصر، نظرا لتلاوتها الجميلة، كما قال لها: بارك الله لكِ ولأهلك الكرام: «ربنا يرزقك العمر الطويل والعمل الصالح ويبارك فيكم يا أهل القرآن وجزاكم الله خيرا» وخلال البرنامج أيضا قرأ الطفل «مصطفى» نفس السورة القرآنية وأعجب به الشيخ «تميم».

برنامج مع التلاوة

يعرض برنامج مع التلاوة على قناة «الناس» في تمام الساعة الـ3 عصرا ويتم من خلاله تفسير آيات قرآنية ومنها كم يوم تقرأ سورة الفاتحة.. هل تعلم أن لها فوائد لا تخطر على بال أحد ومشاركة أيضا الأطفال في التلاوة من أجل تشجيعهم على حفظ القرآن الكريم.