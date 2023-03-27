من فاتن أمل حربي لعملة نادرة.. القضايا الاجتماعية تتصدر أعمال نيللي كريم الدرامية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتوقف الفنانة نيللي كريم عن تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية الشائكة، والتي تثير جدلا واسعا حول عادات، كانت ولازالت مستمرة في المجتمع بخصوص كل من الميراث وقوانين الأحوال الشخصية، فبعد مسلسل فاتن أمل حربي العام الماضي، الذي حاولت فيه التغير من القوانين التي تخص حضانة الأطفال، عادت هذا العام بمسلسل عملة نادرة، التي تقوم فيه بدور الأرملة التي تسعى لحفظ ميراث ابنها الوحيد.

مسلسل «عملة نادرة» وشرع ميراث الأرملة

منذ بداية الحلقات الأولى من مسلسل عملة نادرة، تقوم الفنانه نيللي كريم بتسليط الضوء حول قوانين الميراث، إذ تقوم بدور السيدة التي مات زوجها، بعدما كان سندها الوحيد في أسرة لا تحبها في إحدى قرى الصعيد، وبعد فترة قصيرة تعترف لهم بأن زوجها كتب لها وصية بميراثها قبل الوفاة.

وخلال حلقات المسلسل، تحارب «نادرة» الوسط الذي يرفض أن تأخذ الأم الأرملة ميراثها، عندما قالت، «ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم، يوسف ليه ورث وأنا كمان ليا ورث ومش هسيبه إلا على جثتي».

مسلسل «فاتن أمل حربي» وقوانين الأحوال الشخصية

خلال العام الماضي، عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم عدة قوانين خاصة بالمرأة والأحوال الشخصية، إذ تناولت قصة «أمل» الموظفة بالشهر العقاري، والتي قررت الانفصال عن زوجها سيف بالطلاق بعد إهانته لها، فتجد نفسها في مواجهة العديد من الصعاب، وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها ومواجهة قانون الحضانة، وتكتشف أنّ القانون في صف زوجها في حال زواجها مرة أخرى، أما القصة نفسها فوجدت قدر كبير من الأضواء بسبب تعرض الكثيرات لمثل هذه المواقف بعد الطلاق.