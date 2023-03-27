صدمة صديقات الدكتورة منى الراوي بعد وفاتها: «اختفيني فجأة وسبتينا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة وحزن سيطر على الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد أنباء وفاة الدكتورة منى الراوي، رئيس اللجنة للتنمية البشرية والصحة النفسية والاستشارات لدى الجمعية المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية، حتى تحولت حسابات الرواد لدفاتر عزاء، الجميع يتحدث عن علاقته بالراحلة وعن الأعمال التي قامت بها الخيرية خاصة للأطفال.

صديقة منى الراوي تنعيها

وكتبت رحاب صبري، إحدى صديقات الدكتورة منى الراوي، أخصائي الصحة النفسية، رئيس اللجنة للتنمية البشرية والصحة النفسية والاستشارات لدى الجمعية المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية، خبر رحيل صديقتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد وفاتها قائلة: «خبر وفاتك صدمني بصراحه أنتى الفترة الأخيرة قدرتي تدخلي كل بيت في الأقصر إن مكانش عن طريق الأطفال وأنشطتهم عن طريق الأمهات وندوات التوعية المجانية ليهم فجأة ظهرتي خالص وفجأة اختفيتي كأنك بتسيبي بصمة وأثر ليكي».

وتابعت صديقة الدكتورة منى الراوي، خلال الحديث عن الراحلة، قائلة: «أشهد أنك كنتي إنسانة ذوق وراقية وودودة مع اللي تعرفيه واللي متعرفيهوش، بس أنا كنت متفقه معاك إن هنزل أحضر نشاط من أنشطة الأطفال اللي بتعمليها وقولتي تعالي هتنبسطي بجد كان نفسي».

وأنهت حديثها عن الدكتورة منى الراوي، بالدعاء لها، قائلة: «اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار، اللهمّ عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ املأ قبرها بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، اللهم لا اعتراض اللهم احسن خاتمتنا جميعا اللهم اجعل عملها وعملنا شاهدآ لنا لا علينا».

محافظة الأقصر تنعي الدكتورة منى الراوي

ونعت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وفاة الدكتورة منى الراوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،قائلة: «بكل الأسى وبقلوب يملؤها الحزن تنعي وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر الدكتورة منى الراوي، مدرب وحدة السكان والتي وافتها المنية اليوم فقد كانت نعم الصديقة ونعم الداعم والمعلم والمربي الفاضل، لها ولكل احبائها وأهلها الصبر والسلوان».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الدكتورة مني الراوي، وفق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- منى الراوي، من محافظة الأقصر.

- تعمل أخصائي صحة نفسية وإرشاد نفسي.

- خبيرة إعداد القادة لدى المجموعة العربية للدراسات.

- أخصائي علاج بالفن.

- مستشار علاقات أسرية وتربوية.

- حاصلة على دكتوراه في الصحة النفسية.

- رئيس اللجنة للتنمية البشرية والصحة النفسية والاستشارات لدى الجمعية المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية.

- كانت تقدم جلسات لغير القادرين من الأطفال، داخل مصر وخارجها.