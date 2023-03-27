سبب وفاة نجل البلوجر ديانا محمد.. انهارت من البكاء بجانبه

القاهرة - سمر حسين - ماما

سبب وفاة نجل البلوجر ديانا محمد، واحدًا من التساؤلات التي أثارت اهتمام متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها عن نبأ رحيل صغيرها فجر اليوم، وهو ما تسبب في انتشار حالة من الحزن والتعاطف الشديدين من قبل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومع إعلان الأم عن رحيل طفلها المدعو «راكان» والبالغ من العمر 3 أعوام، تتساءل الكثير من نشطاء السوشيال ميديا عن سبب وفاة نجل البلوجر ديانا محمد.

سبب وفاة نجل البلوجر ديانا محمد

أما عن سبب وفاة نجل البلوجر ديانا محمد، كانت كشفت الأم في «ستوري» لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن أن طفلها تعرض لحادث سيارة، ومن ثم تدهورت حالته الصحية بشكل كبير.

وكانت دونت ديانا محمد قائلة: «راكان خبطته عربية وحالته مش كويسة، ادعوا لـ راكان يقوم بالسلامة يارب يخليكوا ادعوله، قلبي هيقف ادعوله».

آخر فيديو جمع بين البلوجر ديانا محمد وطفلها قبل وفاته

ونشرت البلوجر الشهيرة مريم جميل، صديقة البلوجر ديانا محمد مقطع فيديو للأخيرة، وهي تظهر رفقة طفلها قبيل وفاته فجر اليوم، وهو ما أثّر في نفوس المتابعين، إذ ظهرت الأخيرة وهي تجلس إلى جانب طفلها الراقد بين الحياة والموت، وتقبّله وهي في حالة انهيار تام من البكاء.

وسرعان ما أثار مقطع الفيديو الحزن والتعاطف في نفوس متابعيها، الذين سارعوا بالدعاء له بالشفاء العاجل، لكنه توفي ما اثار تساؤلات عن سبب وفاة نجل البلوجر ديانا محمد.

https://youtube.com/shorts/iSOfAFyH-4k?feature=share

وتعد البلوجر ديانا محمد من أكثر الأشخاص تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أنها تهتم بتقديم فيديوهات للسيدات بما يخص كل شؤون استخدام وشراء أدوات التجميل، والتعامل الصحيح معها، ويتابعها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» 223 ألف شخص.