هل العطر يبطل الصيام؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحب العديد من الناس، سواء من الرجال أو النساء، أن يتطيبوا ويضعوا عطرا يجعل رائحتهم جميلة، خاصة إذا كانوا في طريقهم لأداء الصلاة في المسجد، ولكن يتساءلون دائما هل العطر يبطل الصيام؟ والكثير منهم مع دخول شهر رمضان، يمتنعوا عن فعل لك، خوفًا من كون العطر مفطرًا، فلا يقربوه حتى موعد أذان المغرب.

كما أن الكثير من الرجال والسيدات، يبحثوا بشكل كبير، ويبدأوا في طرح الأسئلة على المشايخ والأئمة، وأبرز الأسئلة هي هل العطر يبطل الصيام؟ ومن خلال إجابات دار الإفتاء، يجدوا الرأي الصواب، ومن ثَم يتبعوه، وتستعرض «هن»، خلال التقرير التالي، حكم وضع العطر في رمضان.

هل العطر يبطل الصيام؟

ونظًرا للتساؤلات الكثيرة التي تصل إلى علماء الأزهر، خاصة بشأن وضع العطر في نهار رمضان، فإن دار الإفتاء، ردت علي تلك الأسئلة بطريقة واضحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وذكرت أن الأشخاص الذين يحبون أن يضعوا العطر في الساعات التي يكونوا فيها صائمين، لا يوجد في ذلك مانع، موضحة أنه يجوز وضع الشخص للعطر في نهار رمضان ولكن مع الالتزام بضوابط وضعه.

دار الإفتاء تجيب عن وضع العطر يبطل الصيام في رمضان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع العطر لا يبطل الصيام في رمضان، إذ أنه ليس من المفطرات كما يعتقد البعض، وقالت بشكل صريح أنه يجوز شرعًا للصائم أن يتطيب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك، مع مراعاة ألَّا يصل شيء من الطيب إلى جوفه.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أن الشخص الذي يرغب بالتطيب من أجل الذهاب إلى المسجد، أو ما سواه، فإن عليه أن يحذر دخول رذاذ العطر في فمه وأنفه، أو أن يصل منه شيئ إلى جوفه، وأشارت إلى أن الدليل على أنه لا يفسد الصوم، أنه لا يوجد من الأحاديث النبوية ما يمنع من ذلك، فضلا عن المرأة يكنها أن تضع منه في بيتها، ولا يجوز لها التطيب خراج المنزل، سواء في رمضان أو غيره من الشهور.