شيماء سيف تكشف سبب صادم وراء شائعة طلاقها.. ما علاقة مرض دلال عبدالعزيز؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عُرفت بخفة دمها ووجهها البشوش، وكانت سببًا في رسم الابتسامة على وجوه المصريين الكبار منهم والصغار، وانتشرت في الأشهر الأخيرة، بعض الأقاويل بانفصال الفنانة الشابة شيماء سيف عن زوجها، إذ شاركت منشورا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام تقول فيه «كل شيئ قسمة ونصيب»، وهو ما فتح باب الشائعات على مصرعيه، ليتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن حقيقة الخبر.

وكشفت الفنانة شيماء سيف، في حوار لها لبرنامج «أنا والقناع»، والذي يعرض على قناة «الحياة»، عن حقيقة المنشور الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، إذ قالت أن المنشور كان لا صلة له بعلاقتي بزوجي، وإنما كان نتيجة تأجيل عرض المسلسل الخاص بي في رمضان، «عالم موازي».

السبب وراء إخفاء شيماء سيف حقيقة منشورها عبر إنستجرام

وقالت أنه في الفترة التي أصيبت فيها الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، نشرت هذه العبارة، موضحة أنها كانت تشارك متابعيها دائما حياتها الخاصة، وقبلها بفترة نشرت بوست، تحكي فيه عن أنها لديها بعض الخلافات مع زوجها، وجاء بعده المنشور الأخير، لذا فإن جمهورها اختلط عليه الأمر، وظن أنها قررت الانفصال عن زوجها، «كنا بنصور مسلسل عالم موازي، والمسلسل اتأجل بسسب مرض الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، فكتبت وقتها كل شيء قسمة ونصيب، والناس افتكرت إني اتطلقت».

حقيقة المنشور المثير للجدل

وأوضحت أنّ السبب وراء عدم تكذيبها لما انتشر بين متابعيها في الأشهر الأخيرة، يعود إلى عدم رغبتها في إظهار حقيقة مرض الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير غانم، لأنهم لم يريدوا ذلك حينها، لذا فإنها قررت التزام الصمت، بدلًا من الإفصاح عن أسرار الآخرين دونًا عنهم، «لو كنت رديت وكذبت الخبر، وصححت سوء الفهم اللي حصل، كان لازم أذكر السبب، وأنا مش عشان أبرأ نفسي يبقى أقول سر في حياة حد مينفعش يتعرف أو يتقال».