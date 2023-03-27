ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار بالشوربة الساخنة؟.. فوائد لا تتوقعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مائدة الإفطار في شهر رمضان، تجد العديد من أشهى الأطباق والأصناف، التي تحرص الأمهات وربات المنازل على إعدادها بما لذّ وطاب، خاصة في العزومات التي تعتبر من أساسيات الشهر الكريم، وتجد الكثير يفضلون تناول الحساء الساخن بعد رفع أذان المغرب مباشرةً، لكن هناك الكثير من التساؤلات من قبل بعض الأمهات أبرزها، ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار بالشوربة الساخنة؟، وهل هو صحي أم يتسبب في مشاكل للمعدة؟.

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار بالشوربة الساخنة؟

وللإجابة على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار بالشوربة الساخنة؟، قال الدكتور محمد مهدي، أخصائية التغذية لـ«هُن»، «تجد الأمهات تقوم بإعداد مائدة رمضانية شهية، وبها أصنافا مختلفة من الأطعمة، بينها الشوربة، التي ينصح خبراء التغذية بالبدء بها عقب أذان المغرب، كونها خفيفة على المعدة بعد ساعات الصوم الكثيرة، كما أنها تحمي جدار المعدة وخفيفة في الهضم، وتقي من الإصابة بالتشنجات والتقلصات والمغص، الذي يمكن أن يصيب الكثير خاصة الأطفال وكبار السن».

فوائد صحية لتناول الشوربة على الإفطار

كما أشار خبير التغذية العلاجية، إلى أهمية تناول الحساء الساخن على مائدة الافطار في شهر رمضان الكريم، مضيفا، «تساهم الشوربة في الشعور بالشبع، كما إنها مفيدة جدا للبشرة والجسم، وتعتبر بديلا عن المياه التي يفقدها الجسم لساعات طويلة خلال ساعات الصيام في شهر رمضان، كما أنها تساعد على فقدان الوزن والحصول على جسم مثالي ونظام صحي».

الشوربة تعالج نزلات البرد

«يساعد على تخفيف أعراض البرد»، هكذا واصل أخصائي التغذية عن ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار بالشوربة الساخنة، مشيرا إلى أنّ شوربة الدجاج، تساعد على علاج نزلات البرد خلال هذه الأيام التي يعاني منها البعض بسبب التغيرات الجوية والطقس.