دعاء مستجاب لجلب الرزق قبل الإفطار في رمضان.. ردده سيدنا موسى

القاهرة - سمر حسين - ماما

دائمًا ما تحرص الأم على التضرع بالدعاء إلى المولى سبحانه وتعالى، لطلب كل الخير لأولادها والتيسير لهم في كافة أمور حياتهم، مع الحرص على اختيار الأوقات المستحب الدعاء بها، ومن بينها ساعة ما قبل آذان المغرب خلال شهر رمضان، وتتعدد الأدعية بما تتمناه الأنفس كطلب الرزق والخير في هذه الساعة المباركة، وعلى نحوه، فهناك دعاء مستجاب لجلب الرزق قبل الإفطار في رمضان يمكنك ترديده لأبنائك.

دعاء مستجاب لجلب الرزق قبل الإفطار في رمضان

وخلال برنامجه «هتجوز»، المعروض عبر شاشة قناة «الناس»، كشف الداعية الإسلامي الدكتور محمد وهدان، عن أفضل دعاء مستجاب لجلب الرزق، ويمكن ترديده قبل الإفطار في رمضان، وهو الدعاء الذي تضرع به نبي الله موسى، عليه السلام، إلى المولى عز وجل، وذُكر في سورة القصص.

ويتمثل دعاء موسى، عليه السلام، في «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ»، حيث يمكن للأم ترديده لأبناءها لجلب الرزق لهم في حياتهم، قبل الإفطار في رمضان.

أدعية لجلب الرزق قبل الإفطار في رمضان

وتعدد صيغ الدعاء لطلب الرزق التي يمكن التضرع بها قبل الإفطار في رمضان، والتي نستعرض بعض منها في السطور الآتية، وفق دار الإفتاء المصرية:

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

- يا قاضي الحاجات، اقضِ حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

- اللهم يا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، افتح لي أبواب رزقك ورحمتك.

- اللهم يسر لي الخير في أمور دنياي، وعافني في جسدي.

- اللهم وسع رزقي في الدنيا، وأطعمني من ثمرات خيراتك، ولا تحرمني مما تتمناه نفسي.

- اللهم افتح لي أبواب الخير كما شئت.

- اللهم إنك رب الخير، فارزقني كل الخير في ديني ودنياي وعافيتي.

- اللهم إنك رب الخير والمستضعفين في الأرض، لا تأتي إلا بالخير، فارزقني كل الخير في دنياي.

- يارب يسر لي أمور حياتي، واجعلني من عبادك المخلصين الشاكرين الحامدين، إنك رؤوف رحيم.

- اللهم ارزقني الثبات على عبادتك وطاعتك، وابعد عني وساوس الشيطان، وحب الذنوب والمعاصي.

- يارب ارزق كل نفس لا يعلم بها إلا أنت كل خير في الدنيا والآخرة.

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا، ارزقنا عفوك ورضاك.

أدعية للأبناء لجلب الرزق قبل الإفطار في رمضان

ويمكن للأم طلب الدعاء لأبنائها لجلب الرزق لهم قبل الإفطار في رمضان، بعدد من الصيغ المختلفة، التي من أبرزها:

- اللهم ارزق أبنائي بكل الخير في عافيتهم.

- يارب افتح أبواب الرزق لأولادي، ويسر عليهم أمورهم في الدنيا.

- اللهم يا قاضي الحاجات اقضِ حاجة أولادي فيما يرجونه.

- يا رزاق ارزق أولادي وأطعمهم من خيراتك في الدنيا والآخرة.

- اللهم ارزقني حب أولادي ورضاهم وصدق ولين حديثهم.

- اللهم ارزقني حنان أولادي عليّ، وهب لي ولهم مالا وحلالا بلا عدد وقراءة القرآن والعمل به إلى الأبد.

- اللهم لا تحرم أبنائي طاعتك وخيرك في الحياة الدنيا.

- اللهم هب لي ولأولادي من لدنك رحمة إنك أنت السميع العليم.

- يا مجيب الدعوات أجب دعائي، وافتح أبواب الرزق لأبنائي.

- يا معين أعن أولادي على طاعتك ورضاك في الحياة الدنيا.

- يا وهاب يا رزاق ارزق قرة أعيني بما تحبه وترضاه، وابعدهم عن حب المعاصي.

- ارزق أبنائي العافية في أجسادهم، وعافهم في الدنيا والآخرة، وسلمهم من شرور الأنفس، وارتكاب الذنوب.

- اللهم قر عيني بنجاح أبنائي، وأسعدني فيهم.

- يا رزاق إنك ترزق من تشاء بغير حساب، يسر على أولادي كل عسير، واجعلهم رزقًا واسعًا في خطواتهم.