زواج القاصرات وختان الإناث.. قضايا نسائية طرحها مسلسل حضرة العمدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تناقش أحداث مسلسل «حضرة العمدة» للفنانة روبي العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالمرأة، منها قضية ختان الإناث في بعض القرى التي تعانى من الأمية وقلة الوعي، وقضة زواج القاصرات، إضافة إلى تسليط الضوء على فكرة تمكين المرأة من العمودية.

وبالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة من المسلسل، تفاعل المجلس القومى للمرأة، مع أحداث مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبى، عبر الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، خاصة بعد تناول قضية ختان الإناث.

القومي للمرأة يعلق على مسلسل حضرة العمدة

وعلق المجلس قائلا، «يعتبر ختان الإناث شكل من أشكال العنف الذي تتعرض له الفتيات، وعلى الرغم من تغليظ عقوبة ختان الإناث في قانون العقوبات المصري، إلا أن هذه الجريمة ما زالت تُمارَس في حق فتياتنا إلى هذا الوقت، متسببة في ألم وعنف لهن، وقد تصل في بعض الأحيان بهن إلى الوفاة».

وبعد عرض الحلقات الأولى، نال مسلسل «حضرة العمدة» العديد من الإشادات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال العديد من التعليقات الإيجابية بسبب القضايا الهامة التى يتناولها العمل.

الدراما وتشكيل الوعي في المجتمع

وتعليقا على تسليط الضوء على قضايا المرأة في مسلسل «حضرة العمدة»، وفي العديد من المسلسلات الرمضانية هذا العام، قالت هبة باشا، الكاتبة الصحفية وعضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن السينما والدراما جزء أساسي وفعال في تشكيل عقول المجتمع، ولذلك كنا في السابق نعاني من تكرار حوادث العنف ضد المرأة، تأثرًا بمشاهد العنف التي كانت تُعرض في الدراما في الأوقات السابقة، ما أثر على المجتمع بالسلب.

وتابعت باشا في حديثها لـ«الوطن» عن تسليط الضوء على قضية ختان الإناث ومناهضة الزواج المبكر، بأنه عندما تتولى الدراما تسليط الضوء على القضايا الهامة في المجتمع بطريقة لائقة دون مشاهد عنف، مع العمل على وضع حلول لكل مشكلة، يساعد ذلك على ترسيخ مفهوم الأخلاق في المجتمع، وتزيد درجة الوعي لدى المواطنين لمواجهة تلك المشكلة، بحسب قولها.

وتابعت الكاتبة الصحفية وعضو لجنة الإعلامة بالمجلس القومي للمرأة، بأن قضية ختان الإناث وزواج القاصرات مازالت من القضايا الشائكة في المجتمعات الريفية، وبالتالي يجب الاستمرار على مناهضة تلك الأفكار والعادات الموروثة الخاطئة، والدراما تلعب دورا كبيرا في ذلك، بحسب تعبيرها.

ومسلسل «حضرة العمدة» من بطولة الفنانة روبي، ويشاركها البطولة كل من محمود عبد المغني، سميحة أيوب، أحمد رزق، أحمد بدير، إدوارد، وفاء عامر، دينا، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز.