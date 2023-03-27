الامارات | حملة «رمضان في دبي»: استمتعوا بكل هذه التجارب الفريدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل شهر رمضان المبارك وقتاً يستمتع فيه سكان وزوار دبي بروح الألفة والعطاء والأجواء الفريدة والذكريات التي لا تنسى مع الأصدقاء والأهل في المدينة، لاسيما مع ما تتضمنه حملة «رمضان في دبي» التي تستمر حتى 21 أبريل المقبل، لتوفر مجموعة من التجارب الاستثنائية والأنشطة المتنوعة بالهواء الطلق في أماكن متعددة بأرجاء المدينة، خصوصاً مع اعتدال الطقس خلال هذه الفترة.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تنظم حملة «رمضان في دبي»، مجموعة من التجارب والفعاليات الثقافية في الهواء الطلق على مستوى المدينة، تتضمن الأسواق الرمضانية الشهيرة، وفعاليات الإفطار والسحور، والتشكيلات الضوئية والألعاب النارية احتفالاً بالشهر الكريم، إضافة إلى أنشطة الرياضة واللياقة البدنية.

ويمكن الاستمتاع بأجواء رمضانية مميزة في دبي مع المجسمات الضوئية الرائعة في مواقع متعددة في أنحاء المدينة، إذ تتزين شوارع دبي وأشجارها وطرقها ووجهات التسوق والوجهات السياحية بالأجواء الرمضانية.

ويجسد عرض «أطياف رمضان في دبي» الرائع بتقنيات عالية وتصاميم ثقافية روح رمضان على المباني الشاهقة ذات التصاميم التراثية مصحوبة بالفوانيس التي تضيء الطريق في منطقة السيف. ويقام عرض مبهر بألوان وإضاءات بتصاميم هندسية وثقافية بديعة بتقنية عالية على جميع جهات مسجد الحباي بدرجة 360 من اليوم وحتى 10 أبريل المقبل.

وستضيئ عروض «ليالي الألعاب النارية الرمضانية» السماء احتفالاً بشهر رمضان في الأول من أبريل المقبل في ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز و، وفي الثامن من أبريل في منطقة السيف، وفي 15 من الشهر نفسه في في دبي فستيفال سيتي مول.

ويمكن للجميع الاستمتاع بالعرض الترفيهي الرمضاني «تخيل» طيلة شهر رمضان، إذ ينظم يومياً في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول. ويضاء برواز دبي وعين دبي بالعديد من التشكيلات الضوئية الرائعة احتفالاً بشهر رمضان، مع عرض ضوئي خاص في عين دبي.

وتعد الأسواق المؤقتة والتجارب الرمضانية في أنحاء دبي مكاناً مثالياً لقضاء الوقت مع العائلة والأحباء في أجواء فريدة من نوعها في هذا الوقت من العام. ويمكن استكشاف سوق الرقة الليلي، وهو سوق مجاني في الهواء الطلق يوفر متعة كبيرة كل يوم حتى 30 أبريل من الرابعة عصراً عصراً حتى منتصف الليل.

أما سوق «رايب ماركت» الرمضاني فينطلق مطلع أبريل ويستمر طوال الشهر، ليتيح لزواره فرصة استكشاف بضائع في سوق رمضان، والاستمتاع بالمأكولات الشرقية. كما يمكن لأفراد الأسرة تجربة أنشطة مختلفة من ضمنها الرسم بالحناء وفن الخط، علاوة على الاستمتاع بالفنون والحرف اليدوية. وكذلك يمكن الاستمتاع بالهواء الطلق وقضاء أوقات رائعة بين الجبال في حتا وادي هب.

ويعد سوق حديقة البرشاء الرمضاني في حديقة بحيرة البرشاء - الذي ينطلق بعد غد ويستمر حتى مطلع مايو المقبل - مكاناً مثالياً لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، والتمتع بتذوق الأطباق العالمية الشهية، بالإضافة إلى الترفيه الموسمي والمسابقات وعروض البيع بالتجزئة المحلية.

وتستضيف منطقة السيف كل ليلة حتى 22 أبريل المقبل فعالية «أضواء وليالي الفن الرمضانية». وتقدم المنطقة عروضاً وفعاليات تلبي جميع الأذواق تتضمن فعاليات الأطعمة الشهية، والسوق الرمضاني، والمجسمات الفنية والضوئية الرائعة، وعروض الألعاب النارية. وتتوافر العديد من الأنشطة المتنوعة من الإفطار إلى السحور والتي تناسب جميع الأعمار منها العروض الموسيقية الرمضانية الحية وليالي المسابقات الرمضانية ورواية القصص للأطفال.

كما يمكن التوجه كل جمعة وسبت وأحد حتى 21 أبريل المقبل مع العائلة أو الأصدقاء إلى بلوواترز للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية وتجربة الضيافة الإماراتية الحقيقية. ويستطيع الزوار تجربة كشك التصوير الرائع لالتقاط الصور بالملابس والأزياء التقليدية، أو الحصول على جلسة مجانية للرسم بالحناء مع التمتع بأجواء رمضانية مصحوبة بعروض جميلة من عازفي العود والقانون.

وتزين فعالية «روائع رمضان» القرية العالمية، إذ يمكن الاستمتاع بقضاء ليلة في الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء، أو استكشاف السوق الرمضاني، أو مجلس العالم، أو الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية على الإفطار والسحور يومياً.

ولا يمكن تفويت «مهرجان المرموم التراثي» الذي يقام خلال الفترة من السادس حتى 18 أبريل المقبل احتفالاً بالثقافة الإماراتية والتقاليد العربية العريقة. ويقدم المهرجان على مدار أسبوعين العديد من الأمسيات العامرة بالأجواء التراثية، منها سباقات الهجن اليومية، والحفلات الموسيقية الحية، والاستعراضات العالمية.

وتصحب مدينة إكسبو دبي زوارها في رحلة عبر «حي رمضان» حتى 22 أبريل المقبل، إذ يمكن تذوق الأطباق المحلية الشهية والمأكولات الإقليمية المفضلة والأطباق العالمية. إضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة العديد من العروض الترفيهية في الوصل بلازا، أو زيارة الأسواق الفريدة والمشاركة في الأنشطة الرياضية أو اصطحاب الأطفال إلى ورش العمل والمشاركة في الألعاب من الساعة الخامسة مساءً حتى منتصف الليل.

ويستضيف سوق المرفأ، كل يوم حتى 25 أبريل المقبل «سوق رمضان الليلي» الذي يُقام بالتعاون مع «آيس كاربت». ويزخر بمجموعة متنوعة من المفاهيم الجديدة في عالم المأكولات والمشروبات وأكشاك تعرض أجمل الحلّي والأزياء والمجوهرات في الواجهة البحرية. وسيستمتع الأطفال بمختلف الألعاب المطاطية والمشاركة في ورش العمل التفاعلية.

وخلال الفترة من 31 مارس الجاري حتى التاسع من أبريل المقبل سيعيش الزوار والمقيمون مغامرة فريدة من نوعها لتذوق الأطعمة في «مهرجان شارع المأكولات في رمضان» الذي يقام في منطقة الشيخ حمدان كولوني، الكرامة، لتناول الإفطار والسحور وتذوق النكهات اللذيذة للأطعمة التقليدية والتراثية. وستتزين المنطقة باضاءة على المباني مع العروض الترفيهية التقليدية لإضفاء جو احتفالي.

وبالإضافة إلى الخيم الرمضانية التقليدية التي يجتمع فيها الجمهور معاً للاستمتاع بوجبات الإفطار والسحور ومشاهدة العروض الموسيقية والثقافية، هناك الكثير من خيارات تناول الطعام في الهواء الطلق التي يمكن التعرف عليها خلال شهر رمضان، إذ يمكن التوجه مع العائلة والأصدقاء إلى مناطق عدة.

وهناك الكثير من أنشطة اللياقة لمساعدة الجميع على الحفاظ على أسلوب الحياة الصحي طوال شهر رمضان، وصُمم العديد من هذه الأنشطة لتشجيع المشاركة مع العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى مجموعة من الأحداث الرياضية التي يمكن مشاهدتها والاستمتاع بها.

وتقدم حملة «رمضان في دبي» هذا العام العديد من العروض والفعاليات التي تلبي جميع الأذواق، وتمكّن سكان وزوار المدينة من جميع الأعمار الاستمتاع والمشاركة في التجارب الثقافية الفريدة وصنع ذكريات خاصة لا تُنسى في أنحاء المدينة.