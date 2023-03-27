حملة إلكترونية لدعم«مربوحة» بطلة الكبير أوي: نجمة فوق العادة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إشادات كبيرة ودعم للفنانة رحمة أحمد، صاحبة أشهر دور في الدراما الرمضانية لعام 2022، في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، والتى لا زالت تحافظ على نجاحها مع الفنان أحمد مكي، في الموسم السابع، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني 2023، سواء من داخل نجوم ونجمات الفن أو خارجه من متابعيها ومحبيها.

ورغم تعرض شخصية «مربوحة» لبعض الانتقادات والحملات الإلكترونية من قبل البعض، بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، إذ يتهمها البعض خلال الموسم الجديد بـ«الأفورة والبهرجة والإزعاج»، إلا إنها في المقابل تجد دفاعا من قبل محبي الشخصية والعمل.

ياسمين صبري: مربوحة أنتي جميلة

ووجهت الفنانة ياسمين صبري، رسالة إلى الفنانة رحمة أحمد، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مشيدة بدور وشخصية «مربوحة»، قائلة، «مربوحة أنتي جميلة وفي مكانك الصح، أوعي التعليقات القليلة السلبية تأثر عليكي، دة عشان نجحتي كل دة بيحصل».

طة دسوقي: مش بييجي منها كتير

فيما شارك الفنان طة دسوقي، صورة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لشخصية «مربوحة»، وعلق عليها قائلا «مربوحة.. رحمة أحمد مش بييجي منها كتير والله».

محمد جمعة: مربوحة موهبة عظيمة

وكتب الفنان محمد جمعة، منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يشيد ويدعم «مربوحة» قائلا، «طب أنا ممكن أسامح أي حد، إلا اللي يقول الكلام ده، رحمة أحمد موهبة عظيمة واحنا كسبناها وأنا من أشد المعجبين بيها».

صديقة «مربوحة» تدعمها إلكترونيا: مش هتكرري أنتي نجمة

فيما تحدثت إحدى صديقات وزميلات الفنانة رحمة أحمد، عن طبيعة العلاقة بينهن، ودعمتها في شخصية «مربوحة»، قائلةً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أنا أعرف رحمة من أول ما دخلت الكلية، وأول عرض ليها، وشوفت موهبتها وهي بتكبر يوم بعد يوم، وهي ممثلة عندها موهبة مش هتتكرر، ودا مفيهوش جدال أصلا، واللى بيحصل ضدها دلوقتي مش مفهوم خالص».

واستنكرت لبنى علي، صديقة «مربوحة»، النقد التي تتعرض له خلال عرض حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، قائلة، «إزاى السنة اللى فاتت كان تمثيلها جامد والسنة دى لا، يعنى نسيت التمثيل مثلا، ونتكلم بالعقل بقى يعنى أدائها السنة دى، اللى انتوا شايفينه وحش، عدى على ممثل كبير قدامها زى أحمد مكي، وعدى على مخرج كبير زى أحمد الجندي عادي كده، ولقيت ناس من اللى بتدافع عن رحمة بيقولوا هى لسه معندهاش خبرة وأكيد هتغلط، أنا عن نفسى مشوفتش في أدائها حاجه غلط خالص».

كما تحدثت عن بداية مشاهدها في مسلسل«الكبير أوي»، « من البداية كده أول مشهد في المسلسل كان أن الكبير بيتجوز عليها، وعمال يقول أنه مش طايقها، وأنها زنانة، فطبيعى نشوف منها اللى مكره الكبير فيها، وأنها يبقى شكلها مش حلو وصوتها عالي وأوڤر وده كله».

«لو ركزنا فيه هنلاقى أحمد مكى بيعلق عليه يعنى متفقين على أدائها ده»، بهذه العبارة واصلت صديقة الفنانة رحمة أحمد، وواحدة من محبي العمل الدرامي، مستطردة «وده منطقى لأن شخصية مربوحة السنة اللى فاتت اتحبت جدا، فطبيعى يوجدوا مبرر أن الكبير يفكر يخونها أو يتجوز عليها، ودا طبعا مش مبرر للخيانة، عشان بس محدش ياخد البوست في حته تانية، بس أنا شايفة أن كل اللي هي عملته لحد دلوقتي، هو بناء للأحداث الجاية اللى ياريت نصبر ونشوفها، وشايفه كمان أن مربوحة لحد دلوقتى معملتش حاجة غير أنها بتفرش إفيهات للى قدامها سواء الكبير أو جونى وهجرس و حتى نفادي، فكل اللى بتعمله هما بيرموا عليه إفيهات، فنبقى بنظلمها لما ندافع عنها ونقول أصلها غلطت احنا كده بنشكك في موهبتها يا جماعة».

واختتمت لبنى علي، صديقة «مربوحة»، الحديث عن صديقتها ودعمها لها، قائلة، «يمكن نزول أغنية الكبير اللى عملت نجاح كبير خلت سقف توقعتنا عن المسلسل يعلى، بس بردو مينفعش نحكم على المسلسل من حلقتين، وعلى فكرة الجزء السادس مكنش فيه ضحك في أول 3 حلقات، و طبعا كل كلامى ده موجه للناس اللي بتنتقدها، ومش موجهين للهجوم ضدها، وأخر حاجه أحب أقول بنحبك يا رحمة وواثقين من موهبتك، وكل ده دليل نجاحك أصلا وموسى بيعشقك».