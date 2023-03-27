أسهل طريقة لعمل الكنافة العادية.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أسهل طريقة لعمل الكنافة العادية، هي الوصفة التي تفضلها النساء عن غيرها من أنواع الكنافة الأخرى، وترتبط الكنافة بشكلها التقليدي بالشعوب العربية على اختلافها خاصةً خلال شهر رمضان، نظرا لسهولة إعدادها وتحضيرها، كما أنها غير مكلفة، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، ويمكن لربات البيوت صُنعها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

وفي التقرير التالي يقدم مطبخ «هُن»، أسهل طريقة لعمل الكنافة العادية، على خطى الشيف «أميرة شنب»، التي أعدتها في برنامجها «أميرة في المطبخ» على قناة «سي بي سي سفرة».

أسهل طريقة لعمل الكنافة العادية

المقادير

- نصف كيلو من الكنافة.

- كوب وربع من السكر المطحون.

- كوب زبدة أو سمنة حسب الرغبة.

- شربات مجهز للاستخدام على الكنافة.

خطوات أسهل طريقة لعمل الكنافة العادية

- ولـ طريقة عمل الكنافة العادية، احضري وعاء متوسط الحجم ضعي فيه السمن على النار ويترك حتى يذوب.

- في مقلاة متوسطة الحجم، ضيفي إليها الكنافة ويتم تكسيرها واسكبي عليها السمن المُذاب، ويخفق الخليط بشكل جيد.

- وزعي الكنافة داخل الصينية، واضغطي عليها من جميع الاتجاهات، ثم ضعي القليل من الزيت والسمن فوقها.

- سخني الفرن على درجة حرارة 190 درجة وبعد ذلك توضع الكنافة داخل الفرن.

- شغلي الشواية للحصول على اللون المرغوب فيه للكنافة، ثم في آخر خطوة يتم إخراج الكنافة العادية من الفرن وضعي عليها الشربات ثم تقدم وهي ساخنة.

طريقة أخرى لـ أسهل طريقة لعمل الكنافة العادية

المقادير

- كيلو كنافة.

- كوب زبدة.

- كوب ماء.

- كوبان من السكر.

مقادير المهلبية

- كوبان من اللبن.

- ملعقتين من النشا.

- ملعقة سكر.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

- قطعي الكنافة قطع صغيرة ويوضع عليها الزبدة وتقلب.

- ‏ضعي نصف الكنافة في المقلاة أو صينية متوسطة الحجم.

- توضع المهلبية على النار في إناء متوسط الحجم حتى الوصول للسُمك المعروف لها، ثم توضع فوق الكنافة وضيفي باقي الكنافة وتسوى.

- ضعي المقلاة أو الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 وتترك حتى تنضح ثم تقدم.