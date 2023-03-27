طريقة عمل الكنافة بالقشطة للشيف نادية السيد.. سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لا يوجد اختلاف على أن الكنافة بالقشطة واحدة من ألذ حلويات شهر رمضان، والتي يمكن تقديمها أيضا في كل الأوقات، فهي مميزة وطعمها غني كما أنها مقرمشة، ومحشوة بطبقة من الكريمة أو القشطة التي تجعلها متوازنة بين السكر والكريمة، وفيما يلي طريقة عمل الكنافة بالقشطة على طريقة الشيف نادية السيد في خطوات سهلة وسريعة.

مكونات طريقة الكنافة بالقشطة

- نصف كيلو كنافة.

- كوب سمن.

- 2 ملعقة عسل أو شربات كنافة.

- ملعقة كبيرة ممتلئة سكر بودر.

لحشو القشطة:

- لتر حليب.

- 6 ملاعق كبيرة ممتلئة نشا.

لتحضير شربات الكنافة:

- 2 كوب سكر.

- كوب ماء.

- ربع كوب عسل نحل (اختياري).

عصير نصف ليمونة طريقة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

- يجب أن يكون العسل بارد، لذلك ابدأي به، ضعي كل مكونات العسل على النار، دون تقليب.

- يزال الفوران الأبيض على الوجه، وبمجرد الغليان نبدأ في التقليب، ويضاف عصير نصف ليمونة.

- يترك العسل لمدة 10 دقائق أخرى على النار، ثم يزال ويترك ليبرد تماما، ويمكن عمله قبلها بيوم.

- تفرم الكنافة في الكبة بحيث تكون ناعمة تماما.

- يخلط السمن والعسل ويمكن وضع نقطة من ألوان الطعام البرتقالي، لتعطي لونا مميزا.

- يضاف السمن على الكنافة المفرومة، وتقلب جيدا، بحيث تغطي السمنة كل الكنافة، وتفرك تقريبا لمدة ربع ساعة أو 10 دقائق ساعة.

- تضاف ملعقة صغيرة من السكر البودرة وتفرك من جديد.

- تغلف صينية بالسمن جيدا، وتوضع كمية كبيرة من السمنة، وخاصة الأطراف وقاعدة الصينية.

- يخلط الحليب مع النشا جيدا على البارد، ثم يرفع على النار، مع الاستمرار في التقليب لتكون القشطة قوامها كريمي ثقيل.

- توضع الكنافة في الصينية، وتغلف الأطراف كذلك بالكنافة، ويجد الضغط عليها جيدا.

- تضاف القشطة على الطبقة السفلة من الكنافة وهي ساخنة، ثم تترك اتبرد تماما.

- تغلق الصينية بالكنافة من الاعلى وتضغط عليها بحيث تكون متساوية.

- تدخل الفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200، وتنقل الشبكة لأسفل الفرن، وتترك حتى تتحمر من الأطراف وتفصل من الصينية.

- يوضع العسل البارد على الكنافة الساخنة.

ـ وتزين بالفستق وتقدم.