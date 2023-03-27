بعد التهام النيران للطفلة كندة.. نصائح لحماية أبنائك في المنزل: لا تتركهم بمفردهم

القاهرة - سمر حسين - صحة

طفلة في عمر الزهور، تُركت بمفردها داخل منزلها، في بنها التابعة لمحافظة القليوبية، حتى لقيت مصرعها بسبب حدوث ماس كهربائي في السخان داخل الغرفة التي تتواجد بها، حتى توفيت الطفلة «كندة»، ذات الـ4 أعوام، وسط محاولات من الجيران لإنقاذها، لكن النيران دون جدوى

وفاة «كندة» بسبب ماس كهربائي

حاول جيران الطفلة «كندة»، إنقاذها بعدما غادرت أسرتها المنزل في الصباح سعيا وراء الرزق والعمل، كما توجه أشقائها إلى دروسهم طلبًا للعلم، لكن النيران كانت التهمت الشقة بأكملها، وحاول فريق قوات الحماية المدنية الدفع بـ3 سيارات، لكنهم وجدوها جثة هامدة.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، نصائح لحماية الأطفال حال تركهم بمفردهم في المنزل، حتى لا يلقوا نفس مصير الطفلة «كندة» بفعل ماس كهربائي من السخان.

نصائح لحماية الأطفال من السخان

وحدد موقع «only my health»، نصائح لتجنب كوارث السخان الكهربائي والغاز، وأضرار استنشاق بخار الماء على الصحة، كالتالي:

- يجب على الأزواج والآباء تركيب شفاط في الحمام، للتهوية منعا لاستنشاق بخار الماء.

- ضرورة عمل فتحات للتهوية خلال الاستحمام لدخول الهواء، ومنع تكون المياه والأبخرة داخل الحمام، وفرصة لدخول الهواء.

- عدم غلق نوافذ الحمام بشكل كامل، حتى يستطع الهواء الدخول ولمنع حدوث الاختناق.

- عدم ترك الماء الساخن لفترة طويلة في السخان الكهربائي أو الغاز، حتى لا يتكون البخار والذي يمكن استنشاقه، خاصة للأطفال مما يؤدي إلى التسبب في الوفاة وفقدان الحياة.

- في حالة الشعور بالاختناق يجب على الأشخاص الخروج من الحمام بشكل سريع، تجنبا لحدوث حالات الإغماء والتي يمكن أن تتطور وتؤدي إلى الوفاة في الحال.

- يجب على الأزواج فحص السخان سواء الكهربائي أو الغاز، من وقت لأخر مع تهوية المكان جيدا، وغلق مصدر الغاز حالة الشعور بتسريب الغاز.

- في حال حدوث تسريب للغاز، يجب عدم شرب السجائر أو تشغيل أو إطفاء أي أجهزة كهربائية والابتعاد عنهم في الحال.

ـ غلق الكهرباء من المفتاح العمومي، لتفادي الماس الكهربي.

- غلق الغاز من المفتاح العمومي، لضمان عدم تسرب الغاز أو حدوث ماس كهربائي.