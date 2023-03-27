فيديو يرصد اللحظات الأخيرة في حياة ابن بلوجر شهيرة بالمستشفى.. توفي فجر اليوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لم يتخطَ 30 ثانية يدمي له القلوب، وثّق آخر لحظات جمعت بين البلوجر ديانا محمد وطفلها «راكان» البالغ من العمر 3 سنوات، قبل وفاته فجر اليوم، إثر تعرضه إلى حادث سيارة، وهو ما وثقته صديقة الأم البلوجر التي تدعى مريم جميل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

آخر فيديو جمع بين البلوجر ديانا محمد وطفلها

ونشرت البلوجر الشهيرة مريم جميل، مقطع فيديو لصديقتها البلوجر ديانا محمد، وهي تظهر رفقة طفلها قبيل وفاته فجر اليوم، وهو ما أثّر في نفوس المتابعين، إذ ظهرت الأخيرة وهي تجلس إلى جانب طفلها الراقد بين الحياة والموت، وتقبّله وهي في حالة انهيار تام من البكاء.

ودوّنت البلوجر مريم جميل، عبر مقطع الفيديو رسالة مؤثرة لصديقتها ديانا محمد، التي فقدت طفلها فجر اليوم، قائلة: «أشهد الله أنكِ كنتي صابرة ومحتسبة ومسلمة أمرك لله، ربنا يجمعك بابنك في الجنة يا ديانا ويربط على قلبك، ويرزقك مرتبة الصابرين».

https://youtube.com/shorts/iSOfAFyH-4k?feature=share

وقبل ساعات عدة، أعلنت البلوجر ديانا محمد وفاة طفلها «راكان»، بنشرها صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، دوّنت خلالها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الطفل راكان عبد الله كنعنان، دعواتكم بالصبر».

البلوجر ديانا محمد تحتفل بميلاد طفلها

وقبل عامين كانت البلوجر ديانا محمد نشرت عددًا من الصور من جلسة تصوير خاصة، في أثناء احتفالها بالعام الأول لطفلها «راكان».

ووجّهت حينها رسالة مؤثرة لطفلها في عامه الأول قالت خلالها: «في عيد ميلاده الأول، أحب أعرفكم إحساسي المختلف وحبي الجديد والفرحة اللي دخلت حياتي، راكان كل سنة وأنت فرحة عمري، ربنا يفرحني بيك و يباركلي فيك».