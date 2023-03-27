الامارات | دراسة: عقار "كيسكالي" يساعد مرضى سرطان الثدي على العيش أطول بدون عودة الأورام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساعد عقار "كيسكالي" الخاص بشركة "نوفارتس" السويسرية للادوية، مرضى سرطان الثدي على العيش لفترة أطول، بدون عودة للأورام، وذلك بحسب ما أظهرته دراسة تشير إلى أنه من الممكن أن يمنع الدواء تكرار الإصابة بالسرطان بين عدد كبير من الأشخاص.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء الاثنين، بارتفاع سهم الشركة بنسبة 5.1% في تداولات زيورخ، وهو أكبر ارتفاع يتم تسجيله منذ أكثر من عام.

وقالت "نوفارتس" في بيان لها، إن التجربة تظهر أن المرضى عاشوا لفترة أطول، بحسب مقياس يسمى "البقاء على قيد الحياة بدون أمراض"، بعدما حصلوا على عقار "كيسكالي"، إلى جانب علاج للغدد الصماء بدلا من تناول الأخير وحده.

وتشير الدراسة إلى أنه من الممكن أن يقلل العلاج من خطر عودة السرطان، بعد مرور بضعة أعوام بدون تغيير نوعية حياة الأفراد.