طريقة عمل البط في المنزل.. «اعرفي تكات التسوية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هناك بعض الأكلات والأطعمة التي تفرض نفسها على مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم، وأصبحت عرفا ومورثا لا يمكن الاستغناء عنه في العزومات والمناسبات بشكل عام، ولعل البط أشهر تلك الأكلات، التي تقدم بأكثر من وصفة وطريقة، ويُقدم «هُن» طريقة عمل البط في المنزل، على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، صاحبة الوصفات السهلة وغير التقليدية، وتتناسب مع جميع الفئات خلال شهر رمضان الكريم، إذ تعتبر من أهم الشيفات اللواتي لقين رواج هائل خلال الأونة الأخيرة.

مقادير طريقة عمل البط

ولـ طريقة عمل البط، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

- بطة.

- بصلة مقطعة.

- طماطم.

- فص ثوم.

- فلفل رومي.

- ملعقة كبيرة كاتشب.

- ملعقة كبيرة عسل أبيض.

- رشة حبهان بودر.

- رشة قرفة بودر.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كيلو بصل أورما صغير.

- نصف كيلو جزر مقشر.

- نصف كيلو كوسة مقشرة.

- نصف كيلو بطاطس مقشرة.

- 2 عود كرفس مقطع.

-2 كوب ماء مغلي.

خطوات طريقة عمل البط

ولـ طريقة عمل البط، يفضل اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى، تنظيف البطة جيدا ودعكها من الداخل والخارج بالدقيق، وغسلها ونقعها في ماء وعليه معلقتين ملح ومعلقتين سكر وربع كوب خل وعصير ليمون لمدة ساعة.

- الخطوة الثانية، غسل البطة ووضع مكونات التتبيلة في الكبة وفرمها جيدا، ونتبل البطة من الداخل والخارج، ويتم وضع خضار التسوية في صينية وعليها باقي التتبيلة.

- الخطوة الثالثة، وضع البطة داخل التتبيلة، ثم إضافة كوبين ماء مغلي، وتغطية الصينية جيدا.

- الخطوة الرابعة، دخول البطة الفرن الساخن على أرضية الفرن إلى أن تغلي جيدا، ونرفعها على الرف الأوسط حتى تمام النضج، ونرفع ورق الألومنيوم، ونتركها تحت الشواية إلى أن تتحمر وبألف هنا وشفا.