هالة صدقي تتألق أمام صلاح السعدني وابنه.. 30 عاما بين سره الباتع وأرابيسك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأداء بارع نجحت الفنانة هالة صدقي في خطف قلوب المشاهدين، وهي تجسد دور «أم السلطان حامد» ويلعب دوره الفنان أحمد السعدني، خلال أحداث مسلسل سره الباتع، الذي يعرض في دراما رمضان، وسرعان ما أعادت تلك المشاهد أذهان متابعي العمل إلى أحداث مسلسل أرابيسك، الذي شاركت الفنانة في بطولته أمام الفنان صلاح السعدني في تسعينيات القرن الماضي.

تألق هالة صدقي مع صلاح السعدني وابنه

قبل نحو 30 عامًا، شاركت هالة صدقي الفنان صلاح السعدني في بطولة مسلسل أرابيسك، الذي عُرض للمرة الأولى في العام 1994، إذ لعبت دور «توحيدة»، ونجحت حينها في جذب الأنظار نحوها بقوة نظرًا لما تمتلكه بما يعرف بالأداء السهل الممتنع.

وبموهبتها القوية وخطاها الثابتة، تألقت هالة صدقي أيضا في المشاركة مع نجل الفنان صلاح السعدني، في بطولة مسلسل سره الباتع، وهو ما دفع العديد من متابعي العمل إلى الإشادة بها، واستعادة مشاركتها في مسلسل أرابيسك، إذ وقفت أمام الأب والابن بعد سنوات طويلة.

تفاصيل دور هالة صدقي في سره الباتع

يذكر أن الفنانة هالة صدقي، تلعب دور والدة السلطان، حامد ضمن أحداث مسلسل سره الباتع، إذ تدعم نجلها خلال الأحداث إلى الوقوف في وجه احتلال الحملة الفرنسية على مصر.

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع ما بين الماضي والحاضر، حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية، يتحول بمرور الوقت إلى أسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وعن حامد، صانع حُلي يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربًا من عصابات تهريب آثار.